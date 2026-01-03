Neuralink планирует массовое производство мозговых имплантов в 2026 году — детали

Илон Маск анонсировал масштабирование имплантов Neuralink в 2026
Neuralink планирует в 2026 году запустить "высокосерийное" производство устройств мозг — компьютер. Параллельно компания хочет перейти к полностью автоматизированной хирургической процедуре имплантации.
Об этом пишет Reuters.
Как планирует масштабироваться Neuralink
О намерениях на 2026 год Илон Маск сообщил в заметке в соцсети X.
Мозговой имплант разрабатывают для помощи людям с такими состояниями, как травма спинного мозга. Первый пациент, получивший устройство, смог играть в видеоигры, просматривать интернет, публиковать сообщения в соцсетях и управлять курсором на ноутбуке.
Neuralink начала испытания на людях в 2024 году после того, как устранила замечания по безопасности со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA): в 2022 году регулятор сначала отклонил заявку компании.
В сентябре Neuralink сообщала, что 12 человек в мире с тяжелым параличом уже получили мозговые импланты и используют их для управления цифровыми и физическими инструментами силой мысли. Также в июне компания привлекла 650 млн долларов в рамках раунда финансирования.
Напомним, Neuralink Илона Маска делает очередной шаг в развитии нейроинтерфейсов, расширяя возможности взаимодействия между мозгом и техникой. Имплантированный чип считывает электрические сигналы нейронов и превращает их в управляющие команды.
Также мы писали, что Neuralink планирует начать клинические испытания в США для технологии преобразования мыслей в текст. Разработка может открыть новые способы общения для людей с нарушениями речи и движения.
