Neuralink планирует массовое производство мозговых имплантов в 2026 году — детали

Логотип компании Neuralink на экране смартфона. Фото: Reuters

Neuralink планирует в 2026 году запустить "высокосерийное" производство устройств мозг — компьютер. Параллельно компания хочет перейти к полностью автоматизированной хирургической процедуре имплантации.

Об этом пишет Reuters.

Как планирует масштабироваться Neuralink

О намерениях на 2026 год Илон Маск сообщил в заметке в соцсети X.

Мозговой имплант разрабатывают для помощи людям с такими состояниями, как травма спинного мозга. Первый пациент, получивший устройство, смог играть в видеоигры, просматривать интернет, публиковать сообщения в соцсетях и управлять курсором на ноутбуке.

Neuralink начала испытания на людях в 2024 году после того, как устранила замечания по безопасности со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA): в 2022 году регулятор сначала отклонил заявку компании.

В сентябре Neuralink сообщала, что 12 человек в мире с тяжелым параличом уже получили мозговые импланты и используют их для управления цифровыми и физическими инструментами силой мысли. Также в июне компания привлекла 650 млн долларов в рамках раунда финансирования.

Напомним, Neuralink Илона Маска делает очередной шаг в развитии нейроинтерфейсов, расширяя возможности взаимодействия между мозгом и техникой. Имплантированный чип считывает электрические сигналы нейронов и превращает их в управляющие команды.

Также мы писали, что Neuralink планирует начать клинические испытания в США для технологии преобразования мыслей в текст. Разработка может открыть новые способы общения для людей с нарушениями речи и движения.