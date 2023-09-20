Стартап Илона Маска Neuralink получил разрешение на эксперименты над людьми

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Независимая комиссия по проверкам одобрила первое испытание мозгового имплантата, разработанного Neuralink Илона Маска. Устройство планируется использовать для пациентов с параличом.

Об этом пишет Reuters.

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На участие в исследовании могут претендовать люди с параличом в результате травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. Испытание продлится около шести лет. Однако на данный момент неизвестно сколько участников планируют привлечь.

В Neuralink заявили, что для хирургической установки имплантата в участок мозга, контролирующего намерение двигаться, будут использовать робота.

"Стартовая цель — дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой только силой мысли", — сообщили в компании.

По словам нынешних и бывших сотрудников, компания, ранее надеявшаяся получить разрешение на имплантацию своего устройства 10 пациентам, вела переговоры о меньшем количестве участников исследования с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Маск имеет большие амбиции относительно Neuralink, говоря, что это будет способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения. В мае компания заявила, что получила разрешение FDA на свое первое клиническое испытание на людях, когда она уже находилась под федеральным контролем по испытанию имплантов на животных.

Даже если устройство окажется безопасным для использования человеком, по мнению экспертов, Neuralink все равно может потребоваться больше десяти лет, чтобы получить разрешение на его коммерческое использование.

Напомним, Илон Маск рассказал о первом пациенте, которому вживят чип.

Также стало известно, что Маск передаст Пентагону контроль над частью спутникового Интернета Starlink.