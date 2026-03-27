Neuralink впервые восстановил речь через мозговой имплант: видео

Мужчина выполняет команды на ноутбуке с помощью чипа Neuralink. Фото: кадр из видео/YouTube

Мозговой имплант Neuralink впервые продемонстрировали как систему, позволяющую человеку, который потерял возможность говорить, превращать нейронные сигналы в озвученную речь. Имплант установили пациенту с боковым амиотрофическим склерозом в январе 2026 года в рамках клинического испытания VOICE.

Об этом Neuralink выпустило видео.

Как имплант превращает намерение говорить в слова

Суть системы заключается в том, что она считывает сигналы мозга, связанные с намерением двигать ртом, языком и гортанью, а затем декодирует их в речевые единицы. После этого программное обеспечение преобразует эти сигналы в озвученные слова, фактически создавая канал общения без реального голоса.

В демонстрации показали поэтапное обучение системы. Сначала пациент проговаривал заданные фразы вслух, чтобы сопоставить нейронные сигналы с конкретными звуками. Далее он произносил те же предложения беззвучно, лишь двигая губами, а уже на следующем этапе система смогла распознавать речь без каких-либо видимых движений рта.

До этого Neuralink уже показывал управление курсором компьютера и другими цифровыми действиями с помощью импланта, но новая демонстрация касается значительно более сложной задачи — восстановления речи. Именно поэтому речь идет не просто о расширении функций мозгового интерфейса, а о переходе к одной из самых чувствительных сфер для людей с тяжелыми нейродегенеративными болезнями.

Особый вес этому придает и то, что пациент имеет БАС — заболевание, которое постепенно лишает человека способности двигаться и говорить. В таком контексте даже частичное восстановление речевой коммуникации рассматривается как технологический прорыв в помощи людям с потерей речи.

Несмотря на сильный демонстрационный эффект, система остается на этапе клинического испытания. В самой презентации отмечается, что декодирование речи еще требует доработки, в том числе по скорости, поскольку на считывание и интерпретацию сигналов может уходить несколько минут.

Компания Neuralink Илона Маска уже не впервые демонстрирует, как интерфейс мозг-компьютер может превращать нейронную активность в понятные для техники команды.

Параллельно интерес к нейроинтерфейсам растет и среди крупных технологических компаний. В частности, Apple ранее объявила о сотрудничестве со стартапом Synchron, чтобы научить iPhone, iPad и гарнитуру Vision Pro распознавать нейронные сигналы пользователей.