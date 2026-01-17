Чим можна протирати екран смартфона — три головні помилки під час чищення

Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik

Щодня мільйони українців користуються смартфонами, тож забруднення екрана й корпусу — неминучі. Але звичні способи "протерти швиденько" можуть нашкодити гаджету й залишити наслідки, які вже не прибрати.

Про три помилки під час очищення смартфона, які псують екран, пише ITsider.

Груба тканина — головний ворог дисплея

Багато хто витирає екран об одяг — джинси, рукав або сорочку. У таких тканинах часто є жорсткі волокна, що залишають мікроподряпини. З часом скло мутніє, а чутливість сенсора може погіршуватися.

Побутова хімія руйнує захисне покриття

Ще одна поширена помилка — мити смартфон засобами для посуду, користуватися антисептиками чи дезінфекторами. Агресивні компоненти здатні пошкодити олеофобне покриття екрана, лишити розводи або навіть спричинити появу плям. Небезпечними можуть бути й порошкові засоби: абразивні частинки дряпають поверхню.

Спиртовмісні антисептики теж небезпечні

Засоби на основі спирту не лише шкодять захисному шару, а й можуть проникати через дрібні щілини в корпусі, підвищуючи ризик внутрішніх пошкоджень. Так само працюють і "народні методи": наприклад, зубна паста для видалення подряпин здатна лише погіршити ситуацію.

Натомість для догляду за гаджетом найкраще підходять спеціальні серветки для електроніки, професійні спреї або мікрофібра — вони прибирають бруд без шкоди для дисплея та захисного покриття.

