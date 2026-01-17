Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Не протирайте екран смартфона цим, якщо не хочете його зіпсувати

Не протирайте екран смартфона цим, якщо не хочете його зіпсувати

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 12:32
Чим можна протирати екран смартфона — три головні помилки під час чищення
Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik

Щодня мільйони українців користуються смартфонами, тож забруднення екрана й корпусу — неминучі. Але звичні способи "протерти швиденько" можуть нашкодити гаджету й залишити наслідки, які вже не прибрати.

Про три помилки під час очищення смартфона, які псують екран, пише ITsider.

Реклама
Читайте також:

Груба тканина — головний ворог дисплея

Багато хто витирає екран об одяг — джинси, рукав або сорочку. У таких тканинах часто є жорсткі волокна, що залишають мікроподряпини. З часом скло мутніє, а чутливість сенсора може погіршуватися.

Побутова хімія руйнує захисне покриття

Ще одна поширена помилка — мити смартфон засобами для посуду, користуватися антисептиками чи дезінфекторами. Агресивні компоненти здатні пошкодити олеофобне покриття екрана, лишити розводи або навіть спричинити появу плям. Небезпечними можуть бути й порошкові засоби: абразивні частинки дряпають поверхню.

Спиртовмісні антисептики теж небезпечні

Засоби на основі спирту не лише шкодять захисному шару, а й можуть проникати через дрібні щілини в корпусі, підвищуючи ризик внутрішніх пошкоджень. Так само працюють і "народні методи": наприклад, зубна паста для видалення подряпин здатна лише погіршити ситуацію.

Натомість для догляду за гаджетом найкраще підходять спеціальні серветки для електроніки, професійні спреї або мікрофібра — вони прибирають бруд без шкоди для дисплея та захисного покриття.

Нагадаємо, підзарядка смартфона чи інших пристроїв від USB-порту ноутбука лише має зручний вигляд. Насправді вона зазвичай повільна, менш енергоефективна й помітно скорочує заряд самого ноутбука, особливо під час роботи від акумулятора.

Також ми писали, що нові Android-смартфони часто налаштовані не під користувача, а під бачення виробника. Через це з'являються зайві обмеження й дрібні незручності, які варто прибрати одразу, змінивши кілька стандартних параметрів для кращого контролю та стабільнішої роботи системи.

ремонт телефони корисні поради помилки екран очищення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації