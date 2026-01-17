Чем можно протирать экран смартфона — три главные ошибки при чистке

Не протирайте экран смартфона этим, если не хотите его испортить
Ежедневно миллионы украинцев пользуются смартфонами, поэтому загрязнение экрана и корпуса — неизбежны. Но привычные способы "протереть быстренько" могут навредить гаджету и оставить последствия, которые уже не убрать.
О трех ошибках при очистке смартфона, которые портят экран, пишет ITsider.
Грубая ткань — главный враг дисплея
Многие вытирают экран об одежду — джинсы, рукав или рубашку. В таких тканях часто есть жесткие волокна, оставляющие микроцарапины. Со временем стекло мутнеет, а чувствительность сенсора может ухудшаться.
Бытовая химия разрушает защитное покрытие
Еще одна распространенная ошибка — мыть смартфон средствами для посуды, пользоваться антисептиками или дезинфекторами. Агрессивные компоненты способны повредить олеофобное покрытие экрана, оставить разводы или даже вызвать появление пятен. Опасными могут быть и порошковые средства: абразивные частицы царапают поверхность.
Спиртосодержащие антисептики тоже опасны
Средства на основе спирта не только вредят защитному слою, но и могут проникать через мелкие щели в корпусе, повышая риск внутренних повреждений. Так же работают и "народные методы": например, зубная паста для удаления царапин способна лишь усугубить ситуацию.
Зато для ухода за гаджетом лучше всего подходят специальные салфетки для электроники, профессиональные спреи или микрофибра — они убирают грязь без вреда для дисплея и защитного покрытия.
