Чем можно протирать экран смартфона — три главные ошибки при чистке

Ежедневно миллионы украинцев пользуются смартфонами, поэтому загрязнение экрана и корпуса — неизбежны. Но привычные способы "протереть быстренько" могут навредить гаджету и оставить последствия, которые уже не убрать.

О трех ошибках при очистке смартфона, которые портят экран, пишет ITsider.

Грубая ткань — главный враг дисплея

Многие вытирают экран об одежду — джинсы, рукав или рубашку. В таких тканях часто есть жесткие волокна, оставляющие микроцарапины. Со временем стекло мутнеет, а чувствительность сенсора может ухудшаться.

Бытовая химия разрушает защитное покрытие

Еще одна распространенная ошибка — мыть смартфон средствами для посуды, пользоваться антисептиками или дезинфекторами. Агрессивные компоненты способны повредить олеофобное покрытие экрана, оставить разводы или даже вызвать появление пятен. Опасными могут быть и порошковые средства: абразивные частицы царапают поверхность.

Спиртосодержащие антисептики тоже опасны

Средства на основе спирта не только вредят защитному слою, но и могут проникать через мелкие щели в корпусе, повышая риск внутренних повреждений. Так же работают и "народные методы": например, зубная паста для удаления царапин способна лишь усугубить ситуацию.

Зато для ухода за гаджетом лучше всего подходят специальные салфетки для электроники, профессиональные спреи или микрофибра — они убирают грязь без вреда для дисплея и защитного покрытия.

