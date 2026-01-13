Які прилади вдома споживають найбільше електроенергії

Електрична розетка. Фото: Pexels

Побутова техніка може "з'їдати" електроенергію значно активніше, ніж здається, і це відчутно б'є по сімейному бюджету. Найбільші витрати часто створюють прилади, які працюють постійно або регулярно.

Про це пише Futura.

Реклама

Читайте також:

Які домашні прилади споживають найбільше електроенергії

Найпомітніший внесок у споживання роблять холодильники та морозильні камери. Холодильник може давати майже чверть усього домашнього енергоспоживання й витрачати приблизно 200-500 кВт-год на рік залежно від моделі. Морозильна камера зазвичай споживає 100-500 кВт-год на рік, а показник різко зростає, якщо її не розморожувати: навіть шар льоду товщиною близько 3 мм здатен підняти витрати електроенергії до 30%.

Щоб охолоджувальна техніка працювала ефективніше, зазвичай допомагають прості дії: ставити її якомога далі від джерел тепла, періодично чистити задні теплообмінні елементи та розморожувати щонайменше раз на рік. Під час заміни старих приладів варто орієнтуватися на сучасні моделі з високим класом енергоефективності (наприклад, A+++).

Далі йдуть пристрої для комфорту та прання. Електрообігрівачі названі найенергозатратнішими — в середньому близько 3800 кВт-год на рік. Сушарки для одягу споживають приблизно 350 кВт-год на рік. Пральні машини витрачають близько 191 кВт-год на рік, а посудомийні — приблизно 240 кВт-год.

Навіть невеликі пристрої, які здаються "дрібницею", також здатні помітно додавати кВт-год, особливо якщо працюють часто або постійно. Серед таких — інтернет-роутери (приблизно 165 кВт-год на рік), духовки (130 кВт-год), варильні поверхні (236 кВт-год) та мікрохвильові печі (орієнтовно 90 кВт-год). Інші щоденні прилади на кшталт електрочайників, кавоварок чи пилотягів споживають менше, але з часом різниця теж накопичується — особливо якщо техніка зношена або використовується надмірно.

Зменшити витрати часто допомагають базові звички: вимикати пристрої з розетки, коли вони не потрібні, користуватися подовжувачами з кнопкою живлення, обирати коротші або економні режими та регулярно обслуговувати техніку.

Нагадаємо, телевізори сьогодні часто працюють по кілька годин поспіль — особливо в епоху стримінгових сервісів. Водночас звичка залишати екран увімкненим "для фону" прискорює зношування панелі та поступово збільшує витрати на електроенергію.

Також ми писали, що під час планових і аварійних відключень світла українцям радять бути максимально обережними з побутовою технікою та електромережею. Енергетики нагадують базові правила, дотримання яких допомагає уникнути поломок, пожеж і небезпечних ситуацій у домі.