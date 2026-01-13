Видео
Україна
Главная Технологии Не только духовка — что на самом деле "мотает" свет больше всего

Не только духовка — что на самом деле "мотает" свет больше всего

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:41
Какие приборы дома потребляют больше всего электроэнергии
Электрическая розетка. Фото: Pexels

Бытовая техника может "съедать" электроэнергию значительно активнее, чем кажется, и это ощутимо бьет по семейному бюджету. Наибольшие расходы часто создают приборы, которые работают постоянно или регулярно.

Об этом пишет Futura.

Читайте также:

Какие домашние приборы потребляют больше всего электроэнергии

Самый заметный вклад в потребление делают холодильники и морозильные камеры. Холодильник может давать почти четверть всего домашнего энергопотребления и тратить примерно 200-500 кВт-ч в год в зависимости от модели. Морозильная камера обычно потребляет 100-500 кВт-ч в год, а показатель резко возрастает, если ее не размораживать: даже слой льда толщиной около 3 мм способен поднять расход электроэнергии до 30%.

Чтобы охладительная техника работала эффективнее, обычно помогают простые действия: ставить её как можно дальше от источников тепла, периодически чистить задние теплообменные элементы и размораживать минимум раз в год. При замене старых приборов стоит ориентироваться на современные модели с высоким классом энергоэффективности (например, A+++).

Далее следуют устройства для комфорта и стирки. Электрообогреватели названы самыми энергозатратными — в среднем около 3800 кВт-ч в год. Сушилки для одежды потребляют примерно 350 кВт-ч в год. Стиральные машины расходуют около 191 кВт-ч в год, а посудомоечные — примерно 240 кВт-ч.

Даже небольшие устройства, которые кажутся "мелочью", также способны заметно добавлять кВт-ч, особенно если работают часто или постоянно. Среди таких — интернет-роутеры (примерно 165 кВт-ч в год), духовки (130 кВт-ч), варочные поверхности (236 кВт-ч) и микроволновые печи (ориентировочно 90 кВт-ч). Другие ежедневные приборы вроде электрочайников, кофеварок или пылесосов потребляют меньше, но со временем разница тоже накапливается — особенно если техника изношена или используется чрезмерно.

Уменьшить расходы часто помогают базовые привычки: выключать устройства из розетки, когда они не нужны, пользоваться удлинителями с кнопкой питания, выбирать более короткие или экономные режимы и регулярно обслуживать технику.

Напомним, телевизоры сегодня часто работают по несколько часов подряд — особенно в эпоху стриминговых сервисов. В то же время привычка оставлять экран включенным "для фона" ускоряет износ панели и постепенно увеличивает расходы на электроэнергию.

Также мы писали, что во время плановых и аварийных отключений света украинцам советуют быть максимально осторожными с бытовой техникой и электросетью. Энергетики напоминают базовые правила, соблюдение которых помогает избежать поломок, пожаров и опасных ситуаций в доме.

электроэнергия счета свет полезные советы бытовая техника
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
