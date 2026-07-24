Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Не лише для флешки: 4 способи використати USB-порт телевізора

Не лише для флешки: 4 способи використати USB-порт телевізора

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 10:34
Як використовувати USB-порт телевізора та що до нього можна підключити
Порти в телевізорі, USB-кабель. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

USB-порт на телевізорі часто використовують лише для підключення флешки або заряджання смартфона. Водночас його можливості можуть бути значно ширшими та залежать від конкретної моделі пристрою.

Про те, як використовувати USB-порт телевізора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Talk Android.

Розширення пам'яті телевізора

Сучасні телевізори нерідко мають лише 8-16 ГБ вбудованої пам'яті, якої може швидко забракнути після встановлення застосунків, ігор або завантаження контенту. Розширити сховище можна за допомогою USB-накопичувача або зовнішнього жорсткого диска.

Багато Smart TV автоматично розпізнають підключений накопичувач і пропонують відформатувати його для роботи із системою.

Після цього зовнішню пам'ять можна використовувати для зберігання файлів, запису телепередач або звільнення внутрішнього сховища телевізора.

Читайте також:

Підключення клавіатури, миші та геймпада

Через USB-порт до телевізора можна під'єднати дротову або бездротову клавіатуру, комп'ютерну мишу та ігровий контролер.

Клавіатура й миша спрощують роботу з браузером, пошук контенту, введення тексту та використання хмарних сервісів.

Геймпад може стати в пригоді для запуску хмарних ігор або емуляторів, якщо телевізор підтримує відповідні застосунки.

Перегляд фотографій і відео

USB-порт можна використовувати не лише для перегляду завантажених фільмів.

Після підключення флешки з фотографіями, відеозаписами або презентаціями телевізор може автоматично розпізнати файли та відкрити меню для їх відтворення. Це дозволяє показувати знімки з подорожей або сімейні відео на великому екрані без встановлення додаткових застосунків.

Деякі моделі також підтримують створення слайд-шоу з музичним супроводом.

Заряджання невеликих пристроїв

Від USB-порту телевізора можна заряджати пульт, бездротові навушники, фітнес-браслет або смартфон. Водночас швидкість заряджання часто буде нижчою, ніж від звичайного мережевого адаптера, оскільки телевізійний порт може видавати меншу потужність.

Можливості USB-роз'єму залежать від конкретного телевізора. Одні моделі підтримують лише відтворення мультимедіа, тоді як інші дозволяють підключати периферійні пристрої, розширювати пам'ять і живити зовнішні гаджети.

Раніше Новини.LIVE писали, що зовні однакові USB-кабелі можуть суттєво відрізнятися за швидкістю заряджання, передаванням даних і підтримкою підключення моніторів. Саме тому під час вибору важливо враховувати не лише тип роз'єму, а й технічні можливості кабелю.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-хаб зручно розширює кількість портів на ноутбуці або комп'ютері, однак підходить не для всіх пристроїв. Підключені через нього гаджети можуть працювати повільніше, втрачати окремі функції або створювати загрозу для даних і обладнання.

USB-кабель функції телевізора USB-порт
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації