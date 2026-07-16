USB-порти в телевізорах: що означають різні кольори та як їх використовувати

Роз'єми в телевізорі та пульт від телевізора в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

USB-порти на задній або бічній панелі телевізора можуть виконувати значно більше функцій, ніж здається на перший погляд. Через них можна під'єднувати накопичувачі, заряджати пристрої, використовувати клавіатуру та навіть оновлювати програмне забезпечення.

Про те, чим відрізняються USB-порти на телевізорі та як їх використовувати, пише редакція Новини.LIVE.

Що означають різні кольори USB-портів

Колір USB-порту може вказувати на його стандарт і можливості.

Чорний або білий порт зазвичай відповідає стандарту USB 2.0. Його можна використовувати для підключення клавіатури, миші або флешки з невеликими файлами.

Синій порт означає USB 3.0 або USB 3.1 Gen1, який підтримує вищу швидкість передавання даних і підходить для перегляду HD-фільмів із зовнішнього накопичувача.

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Світло-синій порт належить до другого покоління Gen2 і забезпечує ще вищу швидкість передавання даних.

Червоний USB-порт відповідає стандарту USB 3.2 і призначений для швидкого передавання файлів.

Жовті або оранжеві порти можуть продовжувати подавати живлення навіть після вимкнення телевізора. Це дозволяє заряджати під'єднані пристрої без використання додаткової розетки.

Як ще можна використовувати USB на телевізорі

Деякі телевізори дозволяють записувати телепередачі на зовнішній жорсткий диск, під'єднаний через USB. Також до телевізора можна підключити клавіатуру для зручнішого керування застосунками.

Ще одна можливість — оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-флешки, якщо телевізор не під'єднаний до інтернету.

USB-порти можуть значно розширити можливості телевізора, тому варто перевірити, які саме роз'єми є на вашій моделі та які функції вони підтримують.

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