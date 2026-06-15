Як довго може прослужити Mini LED-телевізор: експерти дали оцінку

Mini LED-телевізор. Фото: кадр з відео/YouTube

Mini LED-телевізори часто сприймають як доступнішу альтернативу іншим сучасним панелям, але їхня ціна не означає короткий строк служби. Насправді така технологія має значний запас довговічності.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що особливого в Mini LED

Mini LED-телевізори використовують не звичайне LED-підсвічування, а велику кількість значно менших світлодіодів. Саме завдяки цьому вони можуть показувати вищу пікову яскравість, глибший чорний колір і більш насичене зображення.

Такі панелі часто мають вигляд вигідного варіанта на тлі інших сучасних технологій. Наприклад, Samsung у своїй новій лінійці Mini LED робить акцент саме на співвідношенні ціни та можливостей.

Однак доступніша ціна не означає, що телевізор швидко втратить якість або вийде з ладу.

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Скільки годин може працювати Mini LED-телевізор

За даними Samsung, стандартний ресурс LED-підсвічування в індустрії становить 100 000 годин. Це понад 11 років безперервної роботи.

Тобто якщо телевізор працює не цілодобово, а в звичайному домашньому режимі, його строк служби може бути ще довшим. У реальному використанні Mini LED-панель здатна прослужити багато років без помітної втрати якості.

Тестувальники RTINGS також перевіряли телевізори в жорстких умовах. За їхніми результатами, більшість моделей можуть витримувати понад 10 000 годин інтенсивної роботи, а Mini LED-панелі показали себе особливо добре.

Mini LED чи OLED: що служить довше

Під час вибору сучасного телевізора покупці часто порівнюють Mini LED та OLED. Обидві технології мають свої переваги, але якщо головне питання — довговічність, Mini LED є сильнішим варіантом.

OLED-панелі також можуть працювати понад 10 000 годин навіть у складних умовах, однак вони більше схильні до вигоряння зображення.

Mini LED-телевізори менш вразливі до такого типу пошкоджень. Вони можуть бути яскравішими за OLED і при цьому зберігати ресурс роботи на високому рівні.

На який строк служби можна розраховувати

За нормального догляду Mini LED-телевізор може прослужити 10-15 років або навіть більше. Такий результат залежить від того, як часто працює телевізор, на якій яскравості його використовують і в яких умовах він стоїть.

OLED може залишатися привабливим варіантом з інших причин, але Mini LED має помітну перевагу саме з погляду довговічності. Якщо телевізор потрібен на багато років, ця технологія може бути одним із найнадійніших рішень.

Раніше Новини.LIVE писали, що Bluetooth на телевізорі може допомогти передати звук зі смартфона, але не підходить для трансляції зображення з екрана. Через таке підключення можна слухати музику, подкасти або використовувати деякі аксесуари, однак для відео, ігор і дзеркалювання екрана потрібні Wi-Fi або кабель.

Також Новини.LIVE розповідали, що колись вигнуті телевізори подавали як преміальну технологію, яка нібито робить перегляд глибшим і більш захопливим. Однак з часом стало зрозуміло, що такий формат має забагато практичних обмежень для звичайного домашнього використання.