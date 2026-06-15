Как долго может прослужить Mini LED-телевизор: эксперты дали свою оценку

Mini LED-телевизор. Фото: кадр из видео/YouTube

Mini LED-телевизоры часто воспринимаются как более доступная альтернатива другим современным панелям, но их цена не означает короткий срок службы. На самом деле такая технология обладает значительным запасом прочности.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что особенного в Mini LED

Mini LED-телевизоры используют не обычную LED-подсветку, а большое количество значительно меньших светодиодов. Именно благодаря этому они могут демонстрировать более высокую пиковую яркость, более глубокий черный цвет и более насыщенное изображение.

Такие панели часто выглядят выгодным вариантом на фоне других современных технологий. Например, Samsung в своей новой линейке Mini LED делает акцент именно на соотношении цены и возможностей.

Однако более доступная цена не означает, что телевизор быстро потеряет качество или выйдет из строя.

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Сколько часов может работать Mini LED-телевизор

По данным Samsung, стандартный ресурс LED-подсветки в индустрии составляет 100 000 часов. Это более 11 лет непрерывной работы.

То есть если телевизор работает не круглосуточно, а в обычном домашнем режиме, его срок службы может быть еще дольше. В реальном использовании Mini LED-панель способна прослужить много лет без заметной потери качества.

Тестировщики RTINGS также проверяли телевизоры в жестких условиях. По их результатам, большинство моделей могут выдерживать более 10 000 часов интенсивной работы, а Mini LED-панели показали себя особенно хорошо.

Mini LED или OLED: что служит дольше

При выборе современного телевизора покупатели часто сравнивают Mini LED и OLED. Обе технологии имеют свои преимущества, но если главный вопрос — долговечность, Mini LED является более сильным вариантом.

OLED-панели также могут работать более 10 000 часов даже в сложных условиях, однако они более подвержены выгоранию изображения.

Mini LED-телевизоры менее уязвимы к такого рода повреждениям. Они могут быть ярче OLED и при этом сохранять ресурс работы на высоком уровне.

На какой срок службы можно рассчитывать

При нормальном уходе Mini LED-телевизор может прослужить 10-15 лет или даже больше. Такой результат зависит от того, как часто работает телевизор, на какой яркости его используют и в каких условиях он стоит.

OLED может оставаться привлекательным вариантом по другим причинам, но Mini LED имеет заметное преимущество именно с точки зрения долговечности. Если телевизор нужен на долгие годы, эта технология может быть одним из самых надежных решений.

Ранее Новини.LIVE писали, что Bluetooth на телевизоре может помочь передать звук со смартфона, но не подходит для трансляции изображения с экрана. Через такое подключение можно слушать музыку, подкасты или использовать некоторые аксессуары, однако для видео, игр и дублирования экрана нужны Wi-Fi или кабель.

Также Новини.LIVE рассказывали, что когда-то изогнутые телевизоры позиционировались как премиальная технология, которая якобы делает просмотр более глубоким и увлекательным. Однако со временем стало ясно, что такой формат имеет слишком много практических ограничений для обычного домашнего использования.