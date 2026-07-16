USB-порты в телевизорах: что означают разные цвета и как их использовать

Разъёмы на телевизоре и пульт от телевизора в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

USB-порты на задней или боковой панели телевизора могут выполнять гораздо больше функций, чем кажется на первый взгляд. Через них можно подключать накопители, заряжать устройства, использовать клавиатуру и даже обновлять программное обеспечение.

О том, чем отличаются USB-порты на телевизоре и как их использовать, пишет редакция Новини.LIVE.

Что означают разные цвета USB-портов

Цвет USB-порта может указывать на его стандарт и возможности.

Чёрный или белый порт обычно соответствует стандарту USB 2.0. Его можно использовать для подключения клавиатуры, мыши или флешки с небольшими файлами.

Синий порт означает USB 3.0 или USB 3.1 Gen1, который поддерживает более высокую скорость передачи данных и подходит для просмотра HD-фильмов с внешнего накопителя.

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Светло-синий порт относится ко второму поколению Gen2 и обеспечивает еще более высокую скорость передачи данных.

Красный USB-порт соответствует стандарту USB 3.2 и предназначен для быстрой передачи файлов.

Жёлтые или оранжевые порты могут продолжать подавать питание даже после выключения телевизора. Это позволяет заряжать подключённые устройства без использования дополнительной розетки.

Как ещё можно использовать USB на телевизоре

Некоторые телевизоры позволяют записывать телепередачи на внешний жесткий диск, подключенный через USB. Также к телевизору можно подключить клавиатуру для более удобного управления приложениями.

Еще одна возможность — обновление программного обеспечения с помощью USB-флешки, если телевизор не подключен к интернету.

USB-порты могут значительно расширить возможности телевизора, поэтому стоит проверить, какие именно разъёмы есть на вашей модели и какие функции они поддерживают.

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