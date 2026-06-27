Почему телевизор в магазине показывает лучше, чем дома: виновата одна функция

Телевизоры в квартире и в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Телевизор в магазине может выглядеть совсем не так, как дома. Причина часто кроется не в самой модели, а в специальном режиме изображения, который в торговом зале искусственно усиливает яркость, цвета и плавность движения.

О том, почему телевизоры выглядят по-разному в магазине и дома, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

Почему картинка в магазине кажется лучше

Покупка телевизора похожа на выбор краски: в магазине всё может выглядеть иначе, чем после установки дома.

У телевизоров для этого есть отдельные настройки изображения для демонстрационных моделей. Они выводят экран почти на максимум, чтобы привлечь внимание покупателя даже из другого отдела.

Такие режимы усиливают контраст, насыщенность цветов, 4K-апскейлинг и сглаживание движения. В результате картинка выглядит очень ярко, но не всегда показывает, как телевизор будет работать дома в обычном режиме.

Читайте также:

У разных брендов этот режим может называться "Демонстрационный режим" или "Режим магазина". Его суть одна и та же: телевизор усиливает контраст, яркость и сглаживание движения, чтобы изображение было максимально заметным в торговом зале.

Цвета в таком режиме часто гораздо насыщеннее, чем в домашних режимах изображения. Из-за этого картинка может выглядеть эффектнее, но страдает точность цветопередачи.

Яркость также повышают до очень высокого уровня, чтобы экран мог конкурировать с другими телевизорами и ярким освещением в магазине.

Чем домашний режим отличается от магазинного

В отличие от магазинного режима с чрезмерно резким контрастом и перенасыщенными цветами, домашний режим сначала может показаться менее эффектным. Однако именно так и должно быть. "Домашний режим" не создан для того, чтобы телевизор соперничал с другими моделями на полке.

Его задача — обеспечить более точное, сбалансированное и комфортное изображение для комнаты, в которой телевизор действительно используется.

При необходимости пользователь может вручную настроить цвета, контраст и детализацию, чтобы приблизить картинку к яркому магазинному виду, но без чрезмерного искажения.

Большинство новых смарт-телевизоров при первоначальной настройке автоматически запускаются в домашнем режиме. Однако пользователь может случайно включить "Демонстрационный режим" или "Режим магазина".

Также такой режим может активироваться после сброса телевизора к заводским настройкам. К счастью, большинство брендов сделали переключение между магазинным и домашним режимом довольно простым:

на LG нужно перейти в "Настройки", открыть "Поддержка" и выбрать "Домашний режим";

на Samsung путь такой: "Настройки" — "Общие и конфиденциальность" — "Системный менеджер" — "Режим использования" — "Домашний режим". Если телевизор запрашивает PIN-код, а пользователь его не устанавливал, по умолчанию это 0000;

на Sony нужный пункт может находиться в "Настройках", "Система", "Настройки устройства" или "Настройки демонстрационного режима". Там нужно открыть "Демонстрационный режим и сброс настроек изображения".

После отключения демонстрационного режима изображение может выглядеть менее резким и ярким, чем в торговом зале. Однако именно "Домашний режим" обеспечивает более естественную и сбалансированную картинку для просмотра дома.

Ранее Новини.LIVE писали, что Mini LED-телевизоры часто воспринимаются как более доступная альтернатива другим современным панелям, однако более низкая цена не означает короткий срок службы. На самом деле такая технология обладает значительным запасом долговечности и может оставаться актуальной на протяжении многих лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что когда-то изогнутые телевизоры позиционировались как премиальная технология, которая якобы делает просмотр более глубоким и увлекательным. Однако со временем стало ясно, что такой формат имеет слишком много практических ограничений для обычного домашнего использования.