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Главная Технологии Не только для флешки: 4 способа использования USB-порта телевизора

Не только для флешки: 4 способа использования USB-порта телевизора

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 10:34
Как использовать USB-порт телевизора и что к нему можно подключить
Порты на телевизоре, USB-кабель. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

USB-порт на телевизоре часто используют только для подключения флешки или зарядки смартфона. При этом его возможности могут быть гораздо шире и зависят от конкретной модели устройства.

О том, как использовать USB-порт телевизора, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Talk Android.

Расширение памяти телевизора

Современные телевизоры нередко имеют всего 8-16 ГБ встроенной памяти, которой может быстро не хватить после установки приложений, игр или загрузки контента. Расширить хранилище можно с помощью USB-накопителя или внешнего жесткого диска.

Многие Smart TV автоматически распознают подключенный накопитель и предлагают отформатировать его для работы с системой.

После этого внешнюю память можно использовать для хранения файлов, записи телепередач или освобождения внутреннего хранилища телевизора.

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Подключение клавиатуры, мыши и геймпада

Через USB-порт к телевизору можно подключить проводную или беспроводную клавиатуру, компьютерную мышь и игровой контроллер.

Клавиатура и мышь упрощают работу с браузером, поиск контента, ввод текста и использование облачных сервисов.

Геймпад может пригодиться для запуска облачных игр или эмуляторов, если телевизор поддерживает соответствующие приложения.

Просмотр фотографий и видео

USB-порт можно использовать не только для просмотра загруженных фильмов.

После подключения флешки с фотографиями, видеозаписями или презентациями телевизор может автоматически распознать файлы и открыть меню для их воспроизведения. Это позволяет показывать снимки из путешествий или семейные видео на большом экране без установки дополнительных приложений.

Некоторые модели также поддерживают создание слайд-шоу с музыкальным сопровождением.

Зарядка небольших устройств

Через USB-порт телевизора можно заряжать пульт, беспроводные наушники, фитнес-браслет или смартфон. В то же время скорость зарядки часто будет ниже, чем от обычного сетевого адаптера, поскольку телевизионный порт может выдавать меньшую мощность.

Возможности USB-разъема зависят от конкретного телевизора. Одни модели поддерживают только воспроизведение мультимедиа, тогда как другие позволяют подключать периферийные устройства, расширять память и питать внешние гаджеты.

Ранее Новини.LIVE писали, что внешне одинаковые USB-кабели могут существенно отличаться по скорости зарядки, передаче данных и поддержке подключения мониторов. Именно поэтому при выборе важно учитывать не только тип разъема, но и технические возможности кабеля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-хаб удобно расширяет количество портов на ноутбуке или компьютере, однако подходит не для всех устройств. Подключенные через него гаджеты могут работать медленнее, терять отдельные функции или создавать угрозу для данных и оборудования.

USB-кабель функции телевизора USB-порт
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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