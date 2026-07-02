Що найбільше "мотає" світло у квартирі: один прилад може споживати більше за інші

Розетка та водонагрівач. Фото: Unsplash, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Найбільше електроенергії в домі може споживати не холодильник і не пральна машина. Одним із головних навантажень для рахунків за світло часто стає електричний водонагрівач.

Про те, чому бойлер може споживати найбільше електроенергії в будинку, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Blikk.

Який прилад споживає найбільше світла

Через зростання цін на енергоносії дедалі більше домогосподарств намагаються скоротити споживання електроенергії. Багато хто вважає, що найбільше світла витрачають холодильник, пральна машина або сушарка.

Однак найбільшим споживачем електроенергії у домогосподарстві може бути електричний водонагрівач.

Він не лише нагріває воду, а й постійно підтримує її на встановленій температурі. Через це протягом дня він кілька разів вмикається, щоб компенсувати втрати тепла. На рівень споживання також впливають об'єм бака, температура води, якість теплоізоляції та кількість гарячої води, яку використовує домогосподарство.

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Якщо бойлер занадто великий, він без потреби нагріває більше води, ніж потрібно. Занадто маленький бак також може збільшувати витрати електроенергії, адже потребує частого повторного нагрівання.

За словами експертів, ідеальна температура води становить 55-60 °C. Якщо встановити вищу температуру, збільшуються втрати тепла, а також швидше утворюється накип, який погіршує ефективність роботи приладу.

Скільки електроенергії споживають побутові прилади

Сучасний енергоощадний холодильник, який працює безперервно протягом усього року, споживає приблизно 100-250 кВт-год електроенергії на рік. Посудомийна машина витрачає близько 150-270 кВт-год. Сушильна машина може використовувати навіть 300-600 кВт-год на рік.

Однак ці показники можуть бути значно меншими порівняно з електричним водонагрівачем, який може становити 20-30% загального енергоспоживання домогосподарства.

Як правильно вибрати бойлер

Під час вибору бойлера важливо враховувати правильний об'єм водонагрівача. Під час звичайного прийняття душу одна людина витрачає приблизно 30-50 літрів змішаної гарячої води.

Для наповнення ванни потрібно значно більше води. Для однієї-двох людей, які переважно приймають душ, експерти радять бойлер на 50-80 літрів.

Для сімей із трьох-чотирьох людей, де також переважає душ, може підійти об'єм 80-120 літрів.

Для великих сімей або тих, хто часто користується ванною, рекомендують 120-150 літрів і більше.

Як зменшити споживання електроенергії бойлером

Щоб знизити витрати енергії без відмови від комфорту, варто встановити температуру води на рівні 55-60 °C. Також потрібно регулярно очищати бойлер від накипу, адже відкладення погіршують ефективність нагрівального елемента.

Ізоляція труб гарячої води допоможе зменшити втрати тепла у системі. Додатково можна обирати коротший душ замість довгого приймання ванни та використовувати водозберігальні душові лійки й аератори для кранів.

Важливо також обирати бойлер відповідного об'єму для потреб домогосподарства — не надто великий і не надто маленький.

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