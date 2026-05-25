Чи треба відключати техніку з розетки під час грози: експерти дали точну відповідь

Блискавка може спричинити різкий стрибок напруги в електромережі та пошкодити телевізор, комп'ютер, роутер або побутову техніку. Найбезпечніший варіант під час сильної грози — заздалегідь від'єднати від розеток найцінніші пристрої.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Як гроза може пошкодити електроприлади

Небезпечний імпульс може потрапити в електромережу навіть тоді, коли блискавка вдарила не безпосередньо в будинок, а неподалік. Через це підключені до розеток прилади ризикують вийти з ладу.

Перепади напруги здатні перегрівати компоненти, пошкоджувати мікросхеми, важливі деталі та навіть плавити елементи плат. Сучасна електроніка особливо чутлива до таких різких змін у мережі.

Мережеві фільтри та подовжувачі із захистом від перенапруги можуть зменшити ризики, але не гарантують повної безпеки. Кожен такий пристрій має власний ліміт, і надто потужний імпульс може його перевищити.

Саме тому під час сильної грози не варто покладатися лише на фільтр. У реальному житті повністю відключити всю техніку не завжди зручно, але принаймні найцінніші пристрої краще витягнути з розеток.

Блискавка — не єдина причина різких перепадів у мережі. Вони також можуть виникати під час аварій, відключень електроенергії, проблем із проводкою або роботи потужних приладів, які часто вмикаються й вимикаються.

Через це захист від перенапруги важливий не лише під час грози. Однак саме сильна гроза створює один із найнебезпечніших сценаріїв для домашньої електроніки.

Яку техніку краще відключити насамперед

Якщо вдома багато електроніки, варто заздалегідь визначити пристрої, які потрібно від'єднувати першими. До них належать робочий комп'ютер, телевізор, роутер, дорога побутова техніка, зарядні пристрої, подовжувачі та прилади, якими не користуються постійно.

Також варто мати заряджений телефон, павербанк або портативну зарядну станцію. Це допоможе залишатися на зв'язку, якщо гроза спричинить відключення електроенергії.

