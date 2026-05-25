Надо ли отключать технику из розетки во время грозы: эксперты дали точный ответ

Молния может вызвать резкий скачок напряжения в электросети и повредить телевизор, компьютер, роутер или бытовую технику. Самый безопасный вариант во время сильной грозы — заранее отсоединить от розеток самые ценные устройства.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как гроза может повредить электроприборы

Опасный импульс может попасть в электросеть даже тогда, когда молния ударила не непосредственно в дом, а неподалеку. Из-за этого подключенные к розеткам приборы рискуют выйти из строя.

Перепады напряжения способны перегревать компоненты, повреждать микросхемы, важные детали и даже плавить элементы плат. Современная электроника особенно чувствительна к таким резким изменениям в сети.

Сетевые фильтры и удлинители с защитой от перенапряжения могут уменьшить риски, но не гарантируют полной безопасности. Каждое такое устройство имеет собственный лимит, и слишком мощный импульс может его превысить.

Именно поэтому во время сильной грозы не стоит полагаться только на фильтр. В реальной жизни полностью отключить всю технику не всегда удобно, но по крайней мере самые ценные устройства лучше вытащить из розеток.

Молния — не единственная причина резких перепадов в сети. Они также могут возникать во время аварий, отключений электроэнергии, проблем с проводкой или работы мощных приборов, которые часто включаются и выключаются.

Поэтому защита от перенапряжения важна не только во время грозы. Однако именно сильная гроза создает один из самых опасных сценариев для домашней электроники.

Какую технику лучше отключить в первую очередь

Если дома много электроники, стоит заранее определить устройства, которые нужно отсоединять первыми. К ним относятся рабочий компьютер, телевизор, роутер, дорогая бытовая техника, зарядные устройства, удлинители и приборы, которыми не пользуются постоянно.

Также стоит иметь заряженный телефон, павербанк или портативную зарядную станцию. Это поможет оставаться на связи, если гроза повлечет за собой отключение электроэнергии.

