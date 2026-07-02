Что больше всего "пожирает" свет в квартире: один прибор может потреблять больше остальных

Розетка и водонагреватель. Фото: Unsplash, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Больше всего электроэнергии в доме может потреблять не холодильник и не стиральная машина. Одной из главных статей расходов в счетах за свет часто становится электрический водонагреватель.

О том, почему бойлер может потреблять больше всего электроэнергии в доме, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Blikk.

Какой прибор потребляет больше всего электроэнергии

Из-за роста цен на энергоносители всё больше домохозяйств пытаются сократить потребление электроэнергии. Многие считают, что больше всего света расходуют холодильник, стиральная машина или сушилка.

Однако самым большим потребителем электроэнергии в домохозяйстве может быть электрический водонагреватель.

Он не только нагревает воду, но и постоянно поддерживает её на заданной температуре. Из-за этого в течение дня он несколько раз включается, чтобы компенсировать потери тепла. На уровень потребления также влияют объем бака, температура воды, качество теплоизоляции и количество горячей воды, которое потребляет домохозяйство.

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Если бойлер слишком большой, он без необходимости нагревает больше воды, чем требуется. Слишком маленький бак также может увеличить расход электроэнергии, ведь требует частого повторного нагрева.

По словам экспертов, идеальная температура воды составляет 55-60°C. Если установить более высокую температуру, увеличиваются потери тепла, а также быстрее образуется накипь, которая ухудшает эффективность работы прибора.

Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы

Современный энергосберегающий холодильник, работающий непрерывно в течение всего года, потребляет примерно 100-250 кВт-ч электроэнергии в год. Посудомоечная машина расходует около 150-270 кВт-ч. Сушильная машина может потреблять даже 300-600 кВт-ч в год.

Однако эти показатели могут быть значительно ниже по сравнению с электрическим водонагревателем, на долю которого может приходиться 20-30% общего энергопотребления домохозяйства.

Как правильно выбрать бойлер

При выборе бойлера важно учитывать правильный объем водонагревателя. Во время обычного принятия душа один человек расходует примерно 30-50 литров смешанной горячей воды.

Для наполнения ванны требуется значительно больше воды. Для одного-двух человек, которые в основном принимают душ, эксперты рекомендуют бойлер объемом 50-80 литров.

Для семей из трех-четырех человек, где также преобладает душ, может подойти объем 80-120 литров.

Для больших семей или тех, кто часто пользуется ванной, рекомендуют 120-150 литров и более.

Как снизить потребление электроэнергии бойлером

Чтобы снизить энергопотребление без ущерба для комфорта, стоит установить температуру воды на уровне 55-60°C. Также необходимо регулярно очищать бойлер от накипи, ведь отложения ухудшают эффективность нагревательного элемента.

Изоляция труб горячей воды поможет уменьшить потери тепла в системе. Кроме того, можно предпочесть короткий душ вместо длительного принятия ванны и использовать водосберегающие душевые лейки и аэраторы для смесителей.

Важно также выбирать бойлер соответствующего объема для нужд домохозяйства — не слишком большой и не слишком маленький.

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