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Головна Технології Чи потрібно відключати електричний чайник від мережі, якщо ним не користуєшся

Чи потрібно відключати електричний чайник від мережі, якщо ним не користуєшся

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 16:32
Чи потрібно постійно вимикати електрочайник з розетки після кип'ятіння
Електричний чайник та розетка. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Електричний чайник не обов'язково вимикати з розетки після кожного кип'ятіння води. Однак якщо ви йдете з дому надовго або лягаєте спати, відключити його від мережі буде розумною мірою безпеки.

Про те, чи потрібно вимикати електричний чайник з розетки, пише редакція Новини.LIVE.

Чому електроприлади радять вимикати

Деякі користувачі після кип'ятіння води одразу витягають шнур чайника з розетки, тоді як інші залишають його підключеним постійно.

Фахівці пояснюють, що вимикати електроприлади, які не використовуються, рекомендують не через велике споживання електроенергії.

Головна причина — рідкісна, але можлива поломка, яка може призвести до короткого замикання. Іноді під час поломки може статися замикання та загоряння. У такому разі від одного несправного приладу може виникнути пожежа у квартирі.

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Саме тому, коли людина йде з дому або лягає спати, краще вимкнути все непотрібне.

У випадку з електричним чайником ситуація дещо інша. Такі пристрої від початку розраховані на те, щоб залишатися підключеними до мережі. Для електрочайників такий режим є допустимим, адже вони створені для подібної роботи та вважаються надійними.

Постійно витягати чайник із розетки після кожного використання необов'язково. Однак якщо ви йдете з дому надовго або лягаєте спати, краще відключити його разом з іншими непотрібними електроприладами. Це не обов'язкова щоденна дія після кожного кип'ятіння, а проста міра обережності на випадок несправності.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядний пристрій, який постійно залишається в розетці, здається дрібницею, адже ним користуються щодня. Однак електрики радять переглянути цю звичку.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато хто звик висмикувати вилку з розетки одразу після використання техніки, вважаючи це безпечнішим і економнішим. Водночас деякі пристрої погано переносять часті відключення від мережі, а інколи така звичка лише створює зайві незручності.

електроенергія побутова техніка розетка
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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