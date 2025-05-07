Які пристрої Apple найулюбленіші серед користувачів — рейтинг від AnTuTu

Смартфон iPhone 12 mini в руках. Фото: Unsplash

Аналітична платформа AnTuTu оприлюднила дані опитування користувачів за період із 1 по 30 квітня 2025 року, яке проводилося в застосунку AnTuTu Benchmark на території Китаю. Результати відображають лише особисті враження власників техніки Apple і не залежать від бенчмарк-балів.

Про це йдеться у блозі AnTuTu.

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Найвищий рівень задоволення — 96,61% — продемонстрував iPad Air 4, представлений ще 23 жовтня 2020 року. Планшет із процесором A14 Bionic і шестиядерною архітектурою досі впевнено справляється з багатозадачністю та творчими застосунками. Дисплей Liquid Retina діагоналлю 10,9 дюйма з підтримкою P3 і True Tone забезпечує точну передачу кольорів, а порт USB-C відкриває доступ до високошвидкісного обміну даними та під'єднання периферії — від камер до зовнішніх накопичувачів.

Рейтинг кращих пристроїв на iOS, на думку користувачів. Фото: AnTuTu

Лише трохи нижчий показник — 96,33% — отримав iPad Pro 2024 у версії з 11-дюймовим екраном. Новітній чип Apple M4 із чотирма продуктивними й шістьма енергоефективними ядрами, а також 10-ядерним GPU, який прискорює професійні застосунки на кшталт Final Cut Pro і Logic Pro. Завдяки технології Tandem OLED, що об'єднує дві OLED-панелі, планшет вирізняється рекордним контрастом і широким кольоровим охопленням, зберігаючи лідерство за яскравістю та точністю відтворення у сегменті.

Замикає трійку лідерів iPhone 12 mini із результатом 95,8%. "Маленький флагман", що надійшов у продаж 13 листопада 2020 року, оснащений чипом A14 Bionic і 5,4-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR. Подвійна 12-мегапіксельна камера підтримує Night Mode, Deep Fusion та Smart HDR 3, тому якість фото майже не поступається старшим моделям лінійки. Рівні грані корпусу, що відсилають до дизайну iPhone 4 та 5, дарують пристрою водночас кант і сучасність.

Нагадаємо, навіть досвідчені користувачі iPhone можуть не здогадуватись про наявність прихованих функцій iOS, які здатні суттєво полегшити повсякденні завдання. Усього кілька активованих налаштувань — і взаємодія з гаджетом набуває майже "магічного" рівня зручності.

Також ми писали, що хоча з моменту виходу iPhone 14 і 14 Plus минуло вже понад два роки, саме ці моделі досі вважаються одним із найкращих варіантів для оновлення. Їх часто радять користувачам, які хочуть сучасні функції без зайвих витрат.