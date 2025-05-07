Какие устройства Apple самые любимые среди пользователей — рейтинг от AnTuTu

Названы три самых любимых устройства Apple среди пользователей
Аналитическая платформа AnTuTu обнародовала данные опроса пользователей за период с 1 по 30 апреля 2025 года, который проводился в приложении AnTuTu Benchmark на территории Китая. Результаты отражают только личные впечатления владельцев техники Apple и не зависят от бенчмарк-баллов.
Об этом говорится в блоге AnTuTu.
Какие устройства Apple больше всего нравятся пользователям
Самый высокий уровень удовлетворения — 96,61% — продемонстрировал iPad Air 4, представленный еще 23 октября 2020 года. Планшет с процессором A14 Bionic и шестиядерной архитектурой до сих пор уверенно справляется с многозадачностью и творческими приложениями. Дисплей Liquid Retina диагональю 10,9 дюйма с поддержкой P3 и True Tone обеспечивает точную передачу цветов, а порт USB-C открывает доступ к высокоскоростному обмену данными и подключению периферии — от камер до внешних накопителей.
Лишь чуть ниже показатель — 96,33% — получил iPad Pro 2024 в версии с 11-дюймовым экраном. Новейший чип Apple M4 с четырьмя производительными и шестью энергоэффективными ядрами, а также 10-ядерным GPU, который ускоряет профессиональные приложения вроде Final Cut Pro и Logic Pro. Благодаря технологии Tandem OLED, объединяющей две OLED-панели, планшет отличается рекордным контрастом и широким цветовым охватом, сохраняя лидерство по яркости и точности воспроизведения в сегменте.
Замыкает тройку лидеров iPhone 12 mini с результатом 95,8%. "Маленький флагман", поступивший в продажу 13 ноября 2020 года, оснащен чипом A14 Bionic и 5,4-дюймовым дисплеем Super Retina XDR. Двойная 12-мегапиксельная камера поддерживает Night Mode, Deep Fusion и Smart HDR 3, поэтому качество фото почти не уступает старшим моделям линейки. Ровные грани корпуса, отсылающие к дизайну iPhone 4 и 5, дарят устройству одновременно кант и современность.
Напомним, даже опытные пользователи iPhone могут не догадываться о наличии скрытых функций iOS, которые способны существенно облегчить повседневные задачи. Всего несколько активированных настроек — и взаимодействие с гаджетом приобретает почти "магический" уровень удобства.
Также мы писали, что хотя с момента выхода iPhone 14 и 14 Plus прошло уже более двух лет, именно эти модели до сих пор считаются одним из лучших вариантов для обновления. Их часто советуют пользователям, которые хотят современные функции без лишних затрат.
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