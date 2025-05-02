Apple здала позиції — хто лідер серед виробників смартфонів у 2025 році

Смартфони компанії Samsung. Фото: Unsplash

Постачання смартфонів у світі досягли 296,9 млн одиниць, а темпи відновлення знову сповільнилися: це вже третій квартал поспіль, коли приріст майже непомітний. Виробники завершили пік циклу заміни пристроїв і зосередилися на здоровішому управлінні запасами, що й позначилося на підсумкових цифрах.

Про це йдеться у звіті аналітичної компанії Canalys.

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Лідером залишилася Samsung із 60,5 млн смартфонів (20% ринку), успішно поєднавши старт преміальних флагманів і доступних моделей серії A. Apple відвантажила 55 млн пристроїв і посіла другу сходинку з часткою 19%, наростивши продажі в країнах, що розвиваються. Xiaomi зберегла третє місце (41,8 млн і 14%), посиливши бренд у материковому Китаї та на нових закордонних ринках. Наступні позиції посіли vivo (22,9 млн і 8%) та OPPO (22,7 млн і 8%). Сумарний сегмент "інші" скоротився до 94 млн пристроїв — мінус 6% рік до року.

Світові постачання смартфонів. Фото: скриншот/Canalys

Аналітик Canalys зазначає, що ринки, які демонстрували бурхливий попит торік (Індія, Латинська Америка, Близький Схід), тепер стикаються зі спадом. У Європі постачання також просіли: з одного боку, ще залишився великий запас торішніх флагманів, з іншого — на середньому й бюджетному рівні відчувається невизначеність через майбутню директиву з екодизайну.

Контрастом став ринок Китаю, де державні субсидії підтримали попит, а також Африка, яка й далі зростає завдяки активній роздрібній експансії виробників. Подекуди вдалося досягти двозначних темпів: vivo та HONOR помітно наростили закордонні продажі, при цьому HONOR встановила власний рекорд.

У США постачання підскочили відразу на 12% — головним рушієм стала Apple. Компанія заздалегідь накопичила запаси, готуючись до можливих тарифних змін, і прискорила виробництво в Індії.

Попри млявий старт року, ключові вендори не переглядали річні плани постачань і сподіваються на відскок у 2 кварталі та другому півріччі. Перші ознаки відновлення вже помітні в Південно-Східній Азії та Латинській Америці, а зменшення запасів і майбутні релізи новинок додають оптимізму. Утім, викликів теж вистачає: стримані апаратні оновлення в секторах до 200 доларів, запекла конкуренція у середньому ціновому діапазоні 200-400 доларів і ймовірне посилення протекціонізму, що змусить бренди інвестувати в локалізацію виробництва.

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