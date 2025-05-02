Apple сдала позиции — кто лидер среди производителей смартфонов в 2025 году

Смартфоны компании Samsung. Фото: Unsplash

Поставки смартфонов в мире достигли 296,9 млн единиц, а темпы восстановления снова замедлились: это уже третий квартал подряд, когда прирост почти незаметен. Производители завершили пик цикла замены устройств и сосредоточились на более здоровом управлении запасами, что и сказалось на итоговых цифрах.

Об этом говорится в отчете аналитической компании Canalys.

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Лидером осталась Samsung с 60,5 млн смартфонов (20% рынка), успешно совместив старт премиальных флагманов и доступных моделей серии A. Apple отгрузила 55 млн устройств и заняла вторую строчку с долей 19%, нарастив продажи в развивающихся странах. Xiaomi сохранила третье место (41,8 млн и 14%), усилив бренд в материковом Китае и на новых зарубежных рынках. Следующие позиции заняли vivo (22,9 млн и 8%) и OPPO (22,7 млн и 8%). Суммарный сегмент "другие" сократился до 94 млн устройств — минус 6% год к году.

Мировые поставки смартфонов. Фото: скриншот/Canalys

Аналитик Canalys отмечает, что рынки, которые демонстрировали бурный спрос в прошлом году (Индия, Латинская Америка, Ближний Восток), теперь сталкиваются со спадом. В Европе поставки также просели: с одной стороны, еще остался большой запас прошлогодних флагманов, с другой — на среднем и бюджетном уровне ощущается неопределенность из-за предстоящей директивы по эко-дизайну.

Контрастом стал рынок Китая, где государственные субсидии поддержали спрос, а также Африка, которая продолжает расти благодаря активной розничной экспансии производителей. Кое-где удалось достичь двузначных темпов: vivo и HONOR заметно нарастили зарубежные продажи, при этом HONOR установила собственный рекорд.

В США поставки подскочили сразу на 12% — главным двигателем стала Apple. Компания заранее накопила запасы, готовясь к возможным тарифным изменениям, и ускорила производство в Индии.

Несмотря на вялый старт года, ключевые вендоры не пересматривали годовые планы поставок и надеются на отскок во 2 квартале и втором полугодии. Первые признаки восстановления уже заметны в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, а уменьшение запасов и предстоящие релизы новинок добавляют оптимизма. Впрочем, вызовов тоже хватает: сдержанные аппаратные обновления в секторах до 200 долларов, ожесточенная конкуренция в среднем ценовом диапазоне 200-400 долларов и вероятное усиление протекционизма, что заставит бренды инвестировать в локализацию производства.

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