Названо найкращий бренд смарттелевізорів за оцінками користувачів

Логотип Samsung на фасаді будівлі та смарттелевізор.

На американському ринку смарттелевізорів різниця між великими брендами виявилася мінімальною, але перше місце все ж дісталося Samsung. У свіжих оцінках American Customer Satisfaction Index бренд набрав 83 бали, випередивши найближчих конкурентів лише на один пункт.

Про це пише SlashGear.

Як розподілилися місця серед головних виробників

Одразу за лідером розташувалися Hisense і Vizio, які отримали по 82 бали. LG і TCL набрали по 81 балу, а Sony опинився наприкінці списку з 80 балами, хоча навіть цей результат означає дуже невеликий відрив від конкурентів.

Така щільність у таблиці свідчить про те, що покупці загалом залишаються задоволеними більшістю великих брендів. Тобто ринок має вигляд не боротьби одного явного фаворита проти слабких суперників, а як сегмент із дуже близьким рівнем споживчого досвіду.

Найкращі оцінки в дослідженні отримали якість зображення та відчуття надійності телевізорів. Також високі бали дісталися простоті налаштування й роботі пультів дистанційного керування, тобто тим аспектам, з якими користувач стикається одразу після покупки.

Водночас найслабшими місцями виявилися не самі телевізори, а сервісна підтримка після покупки. Найнижчі оцінки отримали кол-центри виробників, а окреме невдоволення викликала і швидкість ремонту, коли з технікою вже виникали проблеми.

Перевага Samsung у рейтингу невелика, але саме вона дозволила бренду очолити список серед основних виробників. На тлі майже рівних оцінок навіть один бал став формальним підтвердженням того, що користувачі трохи вище оцінили загальний досвід саме з телевізорами цього бренду.

Для ринку це означає, що покупець навряд чи зробить грубу помилку, обравши будь-який із провідних брендів. Але якщо орієнтуватися саме на індекс задоволеності, Samsung зараз має найсильнішу позицію серед великих виробників Smart TV.

Окрему роль у щоденному користуванні телевізором відіграють і менш помітні на перший погляд елементи. Зокрема, USB-роз'єм давно перестав бути другорядною опцією лише для перегляду файлів із флешки.

Водночас під час вибору моделі важливо пам'ятати, що картинка телевізорів в магазині часто не відповідає реальним домашнім умовам. У торгових залах екрани зазвичай працюють із перенасиченими кольорами, підвищеною яскравістю та демонстраційними режимами.