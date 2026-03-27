Назван лучший бренд смарт-телевизоров по оценкам пользователей

Логотип Samsung на фасаде здания и смарттелевизор.

На американском рынке смарт-телевизоров разница между крупными брендами оказалась минимальной, но первое место все же досталось Samsung. В свежих оценках American Customer Satisfaction Index бренд набрал 83 балла, опередив ближайших конкурентов лишь на один пункт.

Об этом пишет SlashGear.

Как распределились места среди главных производителей

Сразу за лидером расположились Hisense и Vizio, которые получили по 82 балла. LG и TCL набрали по 81 баллу, а Sony оказался в конце списка с 80 баллами, хотя даже этот результат означает очень небольшой отрыв от конкурентов.

Такая плотность в таблице свидетельствует о том, что покупатели в целом остаются довольными большинством крупных брендов. То есть рынок выглядит не как борьба одного явного фаворита против слабых соперников, а как сегмент с очень близким уровнем потребительского опыта.

Лучшие оценки в исследовании получили качество изображения и ощущение надежности телевизоров. Также высокие баллы достались простоте настройки и работе пультов дистанционного управления, то есть тем аспектам, с которыми пользователь сталкивается сразу после покупки.

В то же время самыми слабыми местами оказались не сами телевизоры, а сервисная поддержка после покупки. Самые низкие оценки получили колл-центры производителей, а отдельное недовольство вызвала и скорость ремонта, когда с техникой уже возникали проблемы.

Преимущество Samsung в рейтинге небольшое, но именно оно позволило бренду возглавить список среди основных производителей. На фоне почти равных оценок даже один балл стал формальным подтверждением того, что пользователи чуть выше оценили общий опыт именно с телевизорами этого бренда.

Для рынка это означает, что покупатель вряд ли совершит грубую ошибку, выбрав любой из ведущих брендов. Но если ориентироваться именно на индекс удовлетворенности, Samsung сейчас имеет самую сильную позицию среди крупных производителей Smart TV.

Отдельную роль в ежедневном пользовании телевизором играют и менее заметные на первый взгляд элементы. В частности, USB-разъем давно перестал быть второстепенной опцией только для просмотра файлов с флешки.

В то же время при выборе модели важно помнить, что картинка телевизоров в магазине часто не соответствует реальным домашним условиям. В торговых залах экраны обычно работают с перенасыщенными цветами, повышенной яркостью и демонстрационными режимами.