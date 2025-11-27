Дрон встановив світовий рекорд швидкості 603 км/год — як створили найшвидший апарат

В руках коптер, який поставив новий світовий рекорд зі швидкості. Фото: кадр з відео/YouTube

Уперше інженерам з Drone Pro Hub вдалося офіційно зафіксувати швидкість дрона 603,47 км/год, що відповідає приблизно М 0,49. Цей результат перевищив попередній неофіційний рекорд швидкісних квадрокоптерів.

Про це йдеться у відео Drone Pro Hub.

Як створювали найшвидший дрон у світі

Автором рекордного апарата став інженер Бен Біггс із Drone Pro Hub. Менше ніж за місяць до цього команда батька й сина Майка Белла та Люка Максімо Белла показала свій квадрокоптер Peregreen 3, який розігнали до 585 км/год. Новий дрон від Drone Pro Hub пішов ще далі й додав до цієї позначки близько 18 км/год, що сам Люк Белл назвав "цікавим" розвитком подій у боротьбі за першість.

У Drone Pro Hub наголошують, що цей проєкт — не просто спроба похвалитися цифрами, а результат багатомісячної інженерної роботи, численних невдач і відмови задовольнятися "достатньо хорошим". Команда пояснює, що робота на межі можливостей дає унікальні знання: як поводиться аеродинаміка на швидкості 167 метрів за секунду, де саме "ламаються" мотори, ESC та акумулятори, як поводиться рама під вібраціями на екстремальних швидкостях і як бортова електроніка справляється з керуванням майже на межі фізики. Усі ці висновки, за їхніми словами, можна застосовувати й до дронів набагато меншої швидкості.

Конструкція апарата була повністю унікальною — це не готовий перегоновий квадрокоптер, а спеціально спроєктований дрон з нуля. Спершу команда протягом перших восьми місяців працювала над CAD-моделями, добирала й тестувала компоненти, збирала перші прототипи й проводила ранні випробування на швидкостях у діапазоні 200-300 км/год.

На наступному етапі, з дев'ятого до дванадцятого місяця, дрон пройшов серію з понад 30 тестових польотів, під час яких кілька разів доводилося повністю переробляти раму, а також оптимізувати двигуни й пропелери. У процесі був розбитий лише один прототип — команда оцінює вартість знищених деталей більш ніж у 3 000 доларів. Після цього зібрали другий, доопрацьований з урахуванням усіх попередніх помилок, прототип.

Прорив стався між тринадцятим і шістнадцятим місяцем роботи, коли інженери виявили критичну аеродинамічну неефективність у формі корпусу. Після перероблення носової частини й загальних обводів їм вдалося зменшити опір повітря приблизно на 18% і вперше вийти на швидкість близько 540 км/год. Завершальний етап припав на сімнадцятий місяць, коли дрон довели до стабільного стану, дочекалися сприятливого "вікна" в погоді й зафіксували рекордні 603 км/год.

