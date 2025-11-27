Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Самый быстрый FPV-дрон в мире — какой скорости достиг

Самый быстрый FPV-дрон в мире — какой скорости достиг

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 16:32
Дрон установил мировой рекорд скорости 603 км/ч — как создали самый быстрый аппарат
В руках коптер, который поставил новый мировой рекорд по скорости. Фото: кадр из видео/YouTube

Впервые инженерам из Drone Pro Hub удалось официально зафиксировать скорость дрона 603,47 км/ч, что соответствует примерно М 0,49. Этот результат превысил предыдущий неофициальный рекорд скоростных квадрокоптеров.

Об этом говорится в видео Drone Pro Hub.

Реклама
Читайте также:

Как создавали самый быстрый дрон в мире

Автором рекордного аппарата стал инженер Бен Биггс из Drone Pro Hub. Меньше чем за месяц до этого команда отца и сына Майка Белла и Люка Максимо Белла показала свой квадрокоптер Peregreen 3, который разогнали до 585 км/ч. Новый дрон от Drone Pro Hub пошел еще дальше и добавил к этой отметке около 18 км/ч, что сам Люк Белл назвал "интересным" развитием событий в борьбе за первенство.

В Drone Pro Hub подчеркивают, что этот проект — не просто попытка похвастаться цифрами, а результат многомесячной инженерной работы, многочисленных неудач и отказа довольствоваться "достаточно хорошим". Команда объясняет, что работа на пределе возможностей дает уникальные знания: как ведет себя аэродинамика на скорости 167 метров в секунду, где именно "ломаются" моторы, ESC и аккумуляторы, как ведет себя рама под вибрациями на экстремальных скоростях и как бортовая электроника справляется с управлением почти на грани физики. Все эти выводы, по их словам, можно применять и к дронам гораздо меньшей скорости.

Конструкция аппарата была полностью уникальной — это не готовый гоночный квадрокоптер, а специально спроектированный дрон с нуля. Сначала команда в течение первых восьми месяцев работала над CAD-моделями, подбирала и тестировала компоненты, собирала первые прототипы и проводила ранние испытания на скоростях в диапазоне 200-300 км/ч.

На следующем этапе, с девятого по двенадцатый месяц, дрон прошел серию из более 30 тестовых полетов, во время которых несколько раз приходилось полностью переделывать раму, а также оптимизировать двигатели и пропеллеры. В процессе был разбит только один прототип — команда оценивает стоимость уничтоженных деталей более чем в 3 000 долларов. После этого собрали второй, доработанный с учетом всех предыдущих ошибок, прототип.

Прорыв произошел между тринадцатым и шестнадцатым месяцем работы, когда инженеры обнаружили критическую аэродинамическую неэффективность в форме корпуса. После переработки носовой части и общих обводов им удалось уменьшить сопротивление воздуха примерно на 18% и впервые выйти на скорость около 540 км/ч. Завершающий этап пришелся на семнадцатый месяц, когда дрон довели до стабильного состояния, дождались благоприятного "окна" в погоде и зафиксировали рекордные 603 км/ч.

Напомним, интернет стал привычным элементом повседневной жизни для миллиардов людей, но для трети населения планеты он до сих пор остается недосягаемой роскошью. В одних регионах сеть отсутствует по экономическим или техническим причинам, в других — доступ ограничивают на государственном уровне.

Также мы писали, что UBTech осуществила одни из первых в мире масштабных поставок человекоподобных роботов Walker S2 для реальных производственных площадок. Компания отмечает, что спрос со стороны автопроизводителей и технологических корпораций уже обеспечил заказы на сотни миллионов юаней.

рекорд гаджеты инженеры технологии дроны разработка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации