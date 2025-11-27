Дрон установил мировой рекорд скорости 603 км/ч — как создали самый быстрый аппарат

В руках коптер, который поставил новый мировой рекорд по скорости. Фото: кадр из видео/YouTube

Впервые инженерам из Drone Pro Hub удалось официально зафиксировать скорость дрона 603,47 км/ч, что соответствует примерно М 0,49. Этот результат превысил предыдущий неофициальный рекорд скоростных квадрокоптеров.

Как создавали самый быстрый дрон в мире

Автором рекордного аппарата стал инженер Бен Биггс из Drone Pro Hub. Меньше чем за месяц до этого команда отца и сына Майка Белла и Люка Максимо Белла показала свой квадрокоптер Peregreen 3, который разогнали до 585 км/ч. Новый дрон от Drone Pro Hub пошел еще дальше и добавил к этой отметке около 18 км/ч, что сам Люк Белл назвал "интересным" развитием событий в борьбе за первенство.

В Drone Pro Hub подчеркивают, что этот проект — не просто попытка похвастаться цифрами, а результат многомесячной инженерной работы, многочисленных неудач и отказа довольствоваться "достаточно хорошим". Команда объясняет, что работа на пределе возможностей дает уникальные знания: как ведет себя аэродинамика на скорости 167 метров в секунду, где именно "ломаются" моторы, ESC и аккумуляторы, как ведет себя рама под вибрациями на экстремальных скоростях и как бортовая электроника справляется с управлением почти на грани физики. Все эти выводы, по их словам, можно применять и к дронам гораздо меньшей скорости.

Конструкция аппарата была полностью уникальной — это не готовый гоночный квадрокоптер, а специально спроектированный дрон с нуля. Сначала команда в течение первых восьми месяцев работала над CAD-моделями, подбирала и тестировала компоненты, собирала первые прототипы и проводила ранние испытания на скоростях в диапазоне 200-300 км/ч.

На следующем этапе, с девятого по двенадцатый месяц, дрон прошел серию из более 30 тестовых полетов, во время которых несколько раз приходилось полностью переделывать раму, а также оптимизировать двигатели и пропеллеры. В процессе был разбит только один прототип — команда оценивает стоимость уничтоженных деталей более чем в 3 000 долларов. После этого собрали второй, доработанный с учетом всех предыдущих ошибок, прототип.

Прорыв произошел между тринадцатым и шестнадцатым месяцем работы, когда инженеры обнаружили критическую аэродинамическую неэффективность в форме корпуса. После переработки носовой части и общих обводов им удалось уменьшить сопротивление воздуха примерно на 18% и впервые выйти на скорость около 540 км/ч. Завершающий этап пришелся на семнадцатый месяц, когда дрон довели до стабильного состояния, дождались благоприятного "окна" в погоде и зафиксировали рекордные 603 км/ч.

