Недосягаемая роскошь — где в мире больше всего людей до сих пор без Интернета

Интернет стал обыденной частью жизни для миллиардов людей, но для трети населения планеты это до сих пор недосягаемая роскошь. Где-то сети просто нет физически или экономически, а где-то к ней ограничивают доступ на уровне государственной политики.

Где в мире интернет до сих пор не стал нормой

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2023 году около 2,6 млрд жителей Земли не имели доступа к интернету. Статистика We Are Social по состоянию на январь 2024 года показывает, что наибольшее количество людей без сети сосредоточено в Азии и Африке.

Больше всего офлайн-пользователей живет в Индии — более 684 млн человек, то есть почти половина населения (47,6%) не пользуется интернетом. В Китае без сети остаются 336 млн человек, что составляет 23,6% населения.

Особенно высокие доли людей без доступа к интернету фиксируются в Эфиопии и Уганде, где вне сети находятся соответственно 80,6% и 73% жителей. В Демократической Республике Конго без интернета живут около 70% населения.

В Южном Судане, по оценкам World Population Review, в 2023 году интернетом пользовались лишь 7% людей, а в 2024 году этот показатель вырос до 12,1%. Еще сложнее ситуация в Сомали и Бурунди: в 2023 году около 90% населения там не имели выхода в сеть. Для Бурунди, которая считается одной из беднейших стран мира, картина в 2024 году почти не изменилась, тогда как в Сомали количество пользователей интернета почти утроилось.

Большинство людей в Азии и Африке, которые не пользуются интернетом, проживают в сельской местности. В то же время Нигерия и Индонезия несмотря на долю населения вне сети входят в десятку стран с самым высоким средним временем, проведенным в соцсетях — среди тех, кто все же имеет доступ.

Использование интернета постепенно растет в таких государствах, как Того, Руанда, Таджикистан, Танзания, Туркменистан, на Коморских островах и в Нигере, но для большинства жителей этих стран сеть до сих пор остается недоступной из-за бедности, отсутствия инфраструктуры или высокой стоимости подключения.

Где интернет есть, но к нему не пускают

Если в бедных странах Африки люди часто не могут позволить себе интернет или просто не имеют технической возможности подключения, то в ряде относительно богатых государств доступ к сети ограничивают искусственно — на уровне власти.

Самый радикальный пример — Северная Корея. Здесь интернет фактически "под замком": доступ к глобальной сети жестко контролирует государство, а рядовым гражданам, чтобы выйти онлайн, нужно специальное разрешение.

В Пакистане, который занимает седьмое место в мире по количеству интернет-пользователей (111 млн человек), власти регулярно прибегают к внезапным отключениям интернета. Так государство пытается подавить протесты и гражданские беспорядки, блокируя мобильную связь и доступ к сети во время напряженных политических событий.

На Кубе интернет работает через подводный кабель ALBA-1 в Венесуэлу. Отключение сети и ограничение доступа объясняются как внутренними правительственными решениями, так и санкциями США, которые не позволяют прокладывать отдельный подводный кабель от Флориды до Кубы.

Во Вьетнаме, который входит в число лидеров по количеству людей онлайн, свобода интернета также под вопросом. Законодательство запрещает публикацию любого контента, который, по мнению властей, вредит национальной безопасности или "противоречит правительству". Под это понятие можно подвести чрезвычайно широкий спектр материалов, что создает постоянную угрозу цензуры.

В Китае интернетом регулярно пользуются 76,4% населения, но пространство сети здесь сильно отличается от того, к которому привыкли пользователи в других частях мира. Правительство блокирует целый ряд ресурсов: недоступны Reddit, часть статей Википедии, сервисы Google и другие сайты, которые Коммунистическая партия считает "духовным загрязнением" или угрозой для режима.

К таким странам можно причислить и Беларусь. Формально интернет здесь есть, но доступ к нему ограничен: чтобы работать легально, веб-сайт должен быть зарегистрирован в государственных органах, иначе его могут просто заблокировать.

