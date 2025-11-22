США тестируют уникальные пули, которые превращают винтовки в убийц дронов

Гильзы от пуль. Фото иллюстративное: Freepik

В Соединенных штатах испытывают новейшее средство борьбы с БПЛА — противодроновые пули. Ожидается, что изобретение сможет заменить или помочь более распространенному лазерному оружию, средствам радиоэлектронной борьбы и даже другим беспилотным летательным аппаратам.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Реклама

Читайте также:

В чем преимущество новых пуль

Специальные патроны калибра 5,56×45 мм, созданные для поражения дронов, разработаны с целью предоставить подразделениям на земле возможность превращать обычные штурмовые винтовки в эффективный инструмент противодействия БПЛА. Их главное преимущество — способность работать на малой дистанции без каких-либо модификаций оружия. То есть, не нужны адаптеры, другое дуло или специальная оптика.

Такой патрон совместим с любой винтовкой НАТО под стандартный патрон 5,56×45 мм — от AR-15 до SIG MCX и других моделей. Чтобы изменить назначение стандартной винтовки, достаточно просто вставить магазин, снаряженный соответствующими противодронными патронами.

Что показали испытания

Недавно эти боеприпасы протестировал YouTube-канал Administrative Results. Особенность пули заключается в том, что после выстрела она выбрасывает несколько подзарядов, которые разлетаются в пространстве при движении вперед. Такой "веерный" эффект значительно повышает шанс поражения дрона, ведь отдельные элементы способны вывести из строя критически важные компоненты БПЛА — роторы, двигатель или полезную нагрузку.

В тестовом видео эти боеприпасы успешно сбили несколько беспилотников на разных дистанциях.

Отдельно подчеркивается их мобильность и компактность — переносить такие боеприпасы значительно проще, чем большинство современных антидронових систем.

К тому же они существенно дешевле, что делает их доступным инструментом для армии и сил безопасности, который можно использовать как оперативное или аварийное средство противодействия угрозам с воздуха.

Испытанный в видео снаряд произведен компанией Drone Round. Представитель компании отметил, что боеприпас имеет несколько иную начальную скорость по сравнению с обычными пулями, что оптимизирует поражение малоскоростных целей.

На дистанции 25-35 метров пуля формирует зону поражения диаметром примерно 30-40 см. На расстояниях 40-50 метров эта зона почти удваивается, что значительно увеличивает вероятность сбития дрона в реальных боевых условиях.

Ранее мы писали, что эстонская оборонная компания Frankenburg Technology представила новую ракету. Разработка предназначена для перехвата и уничтожения российских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Также узнавайте, какое оружие для экстренного реагирования тестируют в Китае.