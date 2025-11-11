Индонезия испытала автономную подводную лодку KSOT с торпедой Piranha — детали (фото)

Лодка KSOT. Фото: PT PAL

В Индонезии произошел исторический момент — впервые автономная подводная лодка KSOT (Kapal Selam Otomatis Tanpa Awak) испытала боевую торпеду. Во время теста, который состоялся возле Сурабаи, лодка запустила 324-миллиметровую легкую торпеду Piranha, разработанную компанией PT PAL Indonesia.

Это испытание стало символом нового этапа в развитии национальной оборонной промышленности, пишет издание Interesting Engineering.

Министр обороны Индонезии Сьяфри Сджамсуддин лично руководил тестом, а президент Прабово Субианто наблюдал за процессом дистанционно из Джакарты.

"KSOT продемонстрировал чрезвычайную точность и стабильность в выполнении миссии", — отметили в PT PAL Indonesia.

Технические характеристики подводной лодки KSOT

Беспилотная лодка оборудована современными сонарными системами, высокоточной системой наведения торпед и малозаметной технологией, что делает ее практически невидимой под водой.

Ее длина составляет 15 метров, ширина — 2,2 м, осадка — 1,85 м. KSOT способен погружаться на глубину до 350 метров и развивать скорость до 20 узлов. Во время демонстрации лодка выполнила погружение и точный запуск торпеды, оставаясь частично под поверхностью.

Лодка KSOT перед испытанием. Фото: PT PAL

Торпеда Piranha и точность удара

Торпеду Piranha загрузили в правый бортовой пусковой аппарат с помощью мобильного крана ВМС Индонезии. После отхода от причала автономная лодка отправилась в открытое море, где состоялся точный запуск.

"Это доказательство того, что наша оборонная промышленность может создавать реальные технологии мирового уровня", — подчеркнули в PT PAL.

KSOT выпустил торпеду. Фото: PT PAL

Развитие морской обороны Индонезии

Индонезийский флот планирует получить до 30 автономных лодок KSOT до 2026 года, что существенно усилит обороноспособность страны. Такие лодки способны выполнять разведывательные миссии, патрулирование и точечные удары без риска для экипажа.

Компания PT PAL Indonesia, крупнейший производитель морской техники страны, имеет значительный опыт в проектировании, строительстве и ремонте военных судов. Теперь она становится движущей силой в развитии автономных боевых систем, которые могут изменить баланс сил в Юго-Восточной Азии.

Что означает успех KSOT для мира

Эксперты считают, что KSOT — это новый шаг в направлении автономной морской войны. Благодаря таким разработкам государства смогут действовать точнее, быстрее и с меньшими потерями.

Индонезия демонстрирует пример того, как национальная индустрия может достигать технологического прорыва без привлечения иностранных партнеров.

"PT PAL непрерывно внедряет инновации, подтверждая прогресс отечественной промышленности", — заявили в компании.

Перспективы будущих испытаний

Военные уже готовят следующие этапы испытаний KSOT, чтобы проверить его эффективность в глубоководных условиях и в боевых сценариях.

Министр Сджамсуддин отметил, что оценка будет продолжаться, и каждое совершенствование будет приближать Индонезию к полной автономии в подводной обороне.

