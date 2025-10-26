Северная Корея провела запуск новых боеголовок — в США осудили испытания

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: Unsplash

Северная Корея заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой системы оружия в рамках программы развития оборонного потенциала для усиления стратегического сдерживания потенциальных врагов. США осудили эти действия и призвали страну воздержаться от дальнейших действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН.

Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую систему оружия в рамках своей последней демонстрации силы "против потенциальных врагов", поскольку мировые лидеры, включая президента Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина, готовятся собраться в Южной Корее на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на следующей неделе.

"Новая система вооружения была испытана в рамках программы развития оборонного потенциала для повышения устойчивости и эффективности стратегического сдерживания потенциальных врагов", — сообщило в четверг, 23 октября, официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что это сообщение появилось через день после того, как Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Пхеньян запустил вероятные баллистические ракеты малой дальности.

Что известно об испытаниях

В сообщении говорится, что два снаряда были запущены на северо-восток из Пхеньяна и поразили цели на плоскогорье в провинции Северный Хамгён, без уточнения типа ракеты. Ранее южнокорейские военные подтвердили, что ракеты поразили цели в Северной Корее.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в январе, что гиперзвуковая ракета его страны позволит сдержать соперников в Тихоокеанском регионе после испытательного запуска баллистической ракеты средней дальности.

Запуски ракет Северной Кореи на этой неделе, первые за более чем пять месяцев, произошли на фоне подготовки Южной Кореи к встрече мировых лидеров на саммите АТЭС на следующей неделе.

Почему США обеспокоены этими испытаниями

США, Китай, Северная Корея и другие страны соревнуются в разработке гиперзвукового оружия с маневровыми планерами, которые являются слишком быстрыми и маневренными для того, чтобы традиционные системы противоракетной обороны могли их вовремя обнаружить.

США осудили "незаконные и дестабилизирующие действия" и призвали Северную Корею воздержаться от дальнейших действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, говорится в заявлении Вооруженных сил США в Корее.

Дальность полета ракет, запущенных в среду, аналогична расстоянию от точки запуска до Кенджу, города, где в этом году проводится АТЭС, сказал Хон Мин, исследователь Корейского института национального объединения в Сеуле.

Он предположил, что таким образом Северная Корея намеревалась передать косвенный сигнал угрозы.

