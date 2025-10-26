Північна Корея провела запуск нових боєголовок — у США засудили випробовування

Запуск ракети. Фото ілюстративне: Unsplash

Північна Корея заявила про успішне випробування нової гіперзвукової системи зброї в рамках програми розвитку оборонного потенціалу для посилення стратегічного стримування потенційних ворогів. США засудили ці дії та закликали країну утриматися від подальших дій, що порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову гіперзвукову систему зброї в рамках своєї останньої демонстрації сили "проти потенційних ворогів", оскільки світові лідери, включаючи президента Дональда Трампа та президента Китаю Сі Цзіньпіна, готуються зібратися в Південній Кореї на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва наступного тижня.

"Нову систему озброєння було випробувано в рамках програми розвитку оборонного потенціалу для підвищення стійкості та ефективності стратегічного стримування потенційних ворогів", — повідомило у четвер, 23 жовтня, офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

Зазначається, що це повідомлення з’явилося через день після того, як Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Пхеньян запустив ймовірні балістичні ракети малої дальності.

Що відомо про випробовування

У повідомленні йдеться, що два снаряди були запущені на північний схід з Пхеньяна та вразили цілі на плоскогір'ї в провінції Північний Хамгьон, без уточнення типу ракети. Раніше південнокорейські військові підтвердили, що ракети вразили цілі в Північній Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив у січні, що гіперзвукова ракета його країни дозволить стримати суперників у Тихоокеанському регіоні після випробувального запуску балістичної ракети середньої дальності.

Запуски ракет Північної Кореї цього тижня, перші за понад п'ять місяців, відбулися на тлі підготовки Південної Кореї до зустрічі світових лідерів на саміті АТЕС наступного тижня.

Чому США стурбовані цими випробовуваннями

США, Китай, Північна Корея та інші країни змагаються у розробці гіперзвукової зброї з маневровими планерами, які є занадто швидкими та маневровими для того, щоб традиційні системи протиракетної оборони могли їх вчасно виявити.

США засудили "незаконні та дестабілізуючі дії" та закликали Північну Корею утриматися від подальших дій, що порушують резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, йдеться у заяві Збройних сил США в Кореї.

Дальність польоту ракет, запущених у середу, аналогічна відстані від точки запуску до Кьонджу, міста, де цього року проводиться АТЕС, сказав Хон Мін, дослідник Корейського інституту національного об'єднання в Сеулі.

Він припустив, що таким чином Північна Корея мала намір передати непрямий сигнал загрози.

