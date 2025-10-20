У США розробили автономний морський перехоплювач з поліетилену — на що він здатен

Безпілотний надводний апарат VENOM. Фото: Scientific Systems

Американська компанія Scientific Systems зі штату Массачусетс, відома своїми розробками у сфері автономних систем для оборонної галузі, представила новий малий безпілотний надводний апарат під назвою VENOM. Розробка створена у відповідь на запит ВМС США щодо сучасних перехоплювачів sUSV для дій у прибережних і відкритих водах.

Про це пише АрміяInform.

На що здатний новий безпілотний надводний апарат

9-метровий VENOM має корпус із поліетилену високої щільності (HDPE), стійкий до корозії й пошкоджень.

Потужний дизельний двигун на 300 кінських сил дозволяє розвивати швидкість понад 35 вузлів і долати понад 500 морських миль на швидкості 24 вузли навіть за помірних хвиль.

Апарат здатний перебувати в зоні патрулювання до 130 годин, перевищуючи основні вимоги ВМС США.

У своїй заяві керівництво Scientific Systems зазначило, що VENOM здатен:

автономно пересуватися і долати складні водні простори;

уникати статичних та рухомих перешкод;

тимчасово перебувати у визначеному районі під час моніторингу морських загроз;

швидко перехоплювати маневрові судна, що не співпрацюють з ВМС.

Платформа розроблена для виконання завдань, починаючи від захисту сил і закінчуючи постійною розвідкою, спостереженням та рекогносцируванням (ISR), забезпеченням логістики у складних умовах та морського патрулювання.

"Для компанії Scientific Systems було честю співпрацювати з партнерами для успішного випробування та кваліфікації нашого готового до виробництва, недорогого, автономного перехоплювача VENOM, який може долати сотні миль через спірні водні простори", — сказав Кунал Мехра, генеральний директор Scientific Systems.

Які задачі зможе виконувати VENOM

У компанії Scientific Systems наголосили, що VENOM створений для підтримки масштабних безпілотних операцій. Його програмно-орієнтована конструкція дозволяє співпрацю на рівні місії між кількома автономними суднами, що відповідає майбутньому баченню ВМС стосовно розподілених морських операцій.

Як зазначили в компанії-виробнику, "архітектура VENOM забезпечує спільну поведінку між флотами автономних суден, надаючи економічно ефективне та масштабоване рішення для мінливих оперативних потреб ВМС".

VENOM ефективно продемонстрував свої морехідні характеристики та автономність під час ходових випробувань і тепер доступний для закупівлі Пентагоном та іншими державними установами. У Scientific Systems додали, що завдяки забезпеченню виробничої готовності вони готові швидко масштабувати постачання, щоб задовольнити очікувані вимоги Міністерства оборони.

