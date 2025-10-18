Німеччина випробувала нову ракету, яка перетворює кораблі на повітряні щити — деталі

Морський демонстратор системи ППО IRIS-T SLM. Фото: NextGen PHDefense, Facebook

Німеччина зробила важливий крок у розвитку морської оборони. Під час велетенських стрільб MFE 2025 вперше успішно випробували морський варіант ракети IRIS-T SLM — модульну систему середньої дальності, яка дозволяє перетворити корабель на рухомий повітряний щит.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Як пройшли випробовування

Тест відбувався з палуби фрегата Baden-Württemberg (тип F125) і, за повідомленнями виробника, підтвердив готовність рішення до серійного впровадження.

Під час Maritime Firing Exercise 2025 компанія Diehl Defence запустила "морську" версію IRIS-T SLM із палубного автономного модуля, встановленого на C-деку фрегата. Це — перший в історії запуск ракети сімейства IRIS-T прямо з корабля в рамках такого демонстратора.

"Система SLM IRIS-T, яка вже продемонструвала свою бойову ефективність в Україні, продемонструвала свої добре відомі якості також у відкритому морі та виконала всі випробувальні та випробувальні завдання, встановлені для MFE 2025", — заявили у компанії Diehl Defence.

Зазначається, що успішне випробування знаменує собою перший запуск морського варіанту ракети сімейства IRIS-T у морі, що прокладає шлях для серійного впровадження по всьому флоту.

Чому це важливо для флоту

F125 — сучасні фрегати великого водотоннаження, але в них довгий час існувала прогалина в зоні самооборони: основний захист забезпечують короткометрові комплекси RAM.

Нова морська конфігурація IRIS-T SLM має збільшити зону ураження з 9 км (RAM) до 40 км, підіймаючи висоту перехоплення до близько 20 км — тобто забезпечить зовсім інший рівень захисту від ракет і безпілотників.

