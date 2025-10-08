Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії США та Україна розробляють дрон-амфібію — на що він здатен

США та Україна розробляють дрон-амфібію — на що він здатен

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:25
США та Україна спільно розроблятимуть унікальний дрон-амфібію — деталі
Дрон в повітрі. Фото ілюстративне: Freepik

Американська компанія LeVanta Tech оголосила про початок співпраці з українськими партнерами у створенні інноваційного безпілотника Halia. Дрон буде здатний одночасно виконувати функції морського та повітряного апарата.

Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Реклама
Читайте також:

Генеральний директор і засновник компанії LeVanta Tech Келлі Еклз (Kelly Eccles) в інтерв’ю виданню наголосив, що проєкт має як технологічну, так і символічну вагу для обох сторін.

"Україна — світовий лідер серед вільних країн у сфері безпілотних технологій. Є багато дронів, що літають, і є ті, що плавають, але дуже мало таких, які можуть і те, і інше. Саме це ми створюємо", —  зазначив він.

В чому унікальність нового дрона

За словами гендиректора LeVanta Tech, розробка отримала назву Halia. Це морський безпілотник, який може тривалий час перебувати на поверхні води з мінімальною помітністю, а за необхідності — переходити у політ на великій швидкості.

Компанія планує проводити спільні дослідження та розробки з українськими інженерами, щоб виготовити перші прототипи для випробувань безпосередньо в Україні. У разі успіху можливе розгортання виробництва на українських потужностях.

За словами Еклза, робота в Україні має не лише емоційне, а й стратегічне значення. Після відкриття офісу в Естонії LeVanta Tech планує використовувати український досвід для прискорення своїх проєктів у Балтії, Європі та країнах НАТО.

"Я відчуваю, що залишив частинку свого серця в Україні. Люди тут борються за свою свободу, і я вважаю своїм моральним обов’язком допомогти", — підсумував Еклз.

Що відомо про компанію LeVanta Tech

LeVanta Tech — американська компанія з Каліфорнії, що спеціалізується на створенні автономних гібридних безпілотних систем для цивільного та військового використання.

Зокрема, компанія розробляє sea-air UAVs — дрони, здатні як тривалий час перебувати на водній поверхні, так і здійснювати політ.

Її флагманський проєкт Halia орієнтований на розвідку, спостереження та ударні місії в прибережних і морських операціях. Система поєднує стелс-технології з низькою помітністю та високою швидкістю польоту.

Виробник вже співпрацює з ПС і ВМС США, а також має контракти з Міністерством оборони США, тож український досвід може посилити позиції компанії на глобальному ринку оборонних технологій.

Раніше ми розповідали, що повітряні сили США розробляють гіперзвукову ракету під назвою Angry Tortoise (Зла черепаха). Перший випробувальний запуск експериментальної конструкції очікується до кінця року.

Також ми писали, що Індія випробувала свою балістичну ракету середньої дальності Agni-Prime, здатну нести ядерну зброю. Запуск відбувався з мобільної пускової установки на залізничному базуванні.

зброя дрони БпЛА морські дрони розробка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації