США та Україна спільно розроблятимуть унікальний дрон-амфібію — деталі

Дрон в повітрі. Фото ілюстративне: Freepik

Американська компанія LeVanta Tech оголосила про початок співпраці з українськими партнерами у створенні інноваційного безпілотника Halia. Дрон буде здатний одночасно виконувати функції морського та повітряного апарата.

Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Генеральний директор і засновник компанії LeVanta Tech Келлі Еклз (Kelly Eccles) в інтерв’ю виданню наголосив, що проєкт має як технологічну, так і символічну вагу для обох сторін.

"Україна — світовий лідер серед вільних країн у сфері безпілотних технологій. Є багато дронів, що літають, і є ті, що плавають, але дуже мало таких, які можуть і те, і інше. Саме це ми створюємо", — зазначив він.

В чому унікальність нового дрона

За словами гендиректора LeVanta Tech, розробка отримала назву Halia. Це морський безпілотник, який може тривалий час перебувати на поверхні води з мінімальною помітністю, а за необхідності — переходити у політ на великій швидкості.

Компанія планує проводити спільні дослідження та розробки з українськими інженерами, щоб виготовити перші прототипи для випробувань безпосередньо в Україні. У разі успіху можливе розгортання виробництва на українських потужностях.

За словами Еклза, робота в Україні має не лише емоційне, а й стратегічне значення. Після відкриття офісу в Естонії LeVanta Tech планує використовувати український досвід для прискорення своїх проєктів у Балтії, Європі та країнах НАТО.

"Я відчуваю, що залишив частинку свого серця в Україні. Люди тут борються за свою свободу, і я вважаю своїм моральним обов’язком допомогти", — підсумував Еклз.

Що відомо про компанію LeVanta Tech

LeVanta Tech — американська компанія з Каліфорнії, що спеціалізується на створенні автономних гібридних безпілотних систем для цивільного та військового використання.

Зокрема, компанія розробляє sea-air UAVs — дрони, здатні як тривалий час перебувати на водній поверхні, так і здійснювати політ.

Її флагманський проєкт Halia орієнтований на розвідку, спостереження та ударні місії в прибережних і морських операціях. Система поєднує стелс-технології з низькою помітністю та високою швидкістю польоту.

Виробник вже співпрацює з ПС і ВМС США, а також має контракти з Міністерством оборони США, тож український досвід може посилити позиції компанії на глобальному ринку оборонних технологій.

