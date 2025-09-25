Україна створила гігантський підводний робот-дрон — які цілі він здатен вражати

Безпілотник Толока. Фото: Defense Express

На виставці Defense Tech Valley 2025, яка нещодавно відбулася у Львові, Україна вперше представила новий гігантський робототехнічний підводний човен TLK-1000. Безпілотник має корисне навантаження п'ять тонн і призначений для мінування та знищення великих стаціонарних цілей. Очікується, що нова зброя зможе вразити Кримський міст.

На що здатен новий робот-дрон

TLK-1000 — найпотужніша модель підводних дронів з серії "Толока", в яку також входять TLK-150 та TLK-400.

На цей час TLK-150 було модернізовано бойовою частиною вагою від 45 до 110 фунтів вибухівки, що дорівнює вазі легкої торпеди США Mk. 54. Жодних подробиць бойових завдань не повідомляється.

TLK-400 має довжину близько сорока футів і гібридну рушійну установку, що забезпечує їй дальність польоту близько 800 миль і автономність роботи два місяці. Як справжній підводний човен, TLK-400 може працювати на глибині до 1000 футів. Типові завдання включають розвідку, мінну постановку, ретрансляцію зв'язку та, звичайно ж, пряму атаку. TLK-400 може нести боєголовку вагою 1000 фунтів, що робить її потужнішою за американську важку торпеду Mk48.

TLK-1000 схожий на збільшений TLK-400 з корисним навантаженням п'ять тонн. Типові завдання — знищення великих стаціонарних цілей, а також встановлення мін. Його витривалість і дальність польоту аналогічні меншій версії.

Виробники стверджують, що їхні безпілотні літальні апарати є високоавтономними, а для зондування та навігації використовуються штучний інтелект на основі нейронної мережі.

Чи зможе новий дрон зруйнувати Кримський міст

Керченський міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом, є головною стратегічною та символічною ціллю, зазначає видання. Україна вже атакувала його раніше.

У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка із замінованою снарядом, пошкодивши три прольоти — ремонт було завершено у травні 2023 року.

У серпні 2023 року робот-човен врізався в одну з опор мосту, вибухнувши понад 1 700 фунтів (726 кг), але не зміг її зруйнувати.

Підводний вибух у червні 2025 року, цього разу понад 2 200 фунтів (916 кг) вибухівки, знову не зміг зруйнувати опору.

TLK-1000, здатний нести майже вп'ятеро більший заряд, може нарешті стати саме тією зброєю, яка потрібна Україні, щоб зруйнувати міст.

Росія розгорнула широкий спектр оборонних заходів як над водою, так і під водою, і сподівається виявити та протидіяти нападу. Але той факт, що попередні зусилля увінчалися успіхом, свідчить про те, що наступні спроби можуть бути успішними.

