Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Індустрії Україна створила гігантський робот-дрон — на що він здатен

Україна створила гігантський робот-дрон — на що він здатен

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 10:35
Україна створила гігантський підводний робот-дрон — які цілі він здатен вражати
Безпілотник Толока. Фото: Defense Express

На виставці Defense Tech Valley 2025, яка нещодавно відбулася у Львові, Україна вперше представила новий гігантський робототехнічний підводний човен TLK-1000. Безпілотник має корисне навантаження п'ять тонн і призначений для мінування та знищення великих стаціонарних цілей. Очікується, що нова зброя зможе вразити Кримський міст.

Про це повідомляє видання Forbes.

Реклама
Читайте також:

На що здатен новий робот-дрон

TLK-1000 — найпотужніша модель підводних дронів з серії "Толока", в яку також входять TLK-150 та TLK-400.

На цей час TLK-150 було модернізовано бойовою частиною вагою від 45 до 110 фунтів вибухівки, що дорівнює вазі легкої торпеди США Mk. 54. Жодних подробиць бойових завдань не повідомляється.

TLK-400 має довжину близько сорока футів і гібридну рушійну установку, що забезпечує їй дальність польоту близько 800 миль і автономність роботи два місяці. Як справжній підводний човен, TLK-400 може працювати на глибині до 1000 футів. Типові завдання включають розвідку, мінну постановку, ретрансляцію зв'язку та, звичайно ж, пряму атаку. TLK-400 може нести боєголовку вагою 1000 фунтів, що робить її потужнішою за американську важку торпеду Mk48. 

TLK-1000 схожий на збільшений TLK-400 з корисним навантаженням п'ять тонн. Типові завдання — знищення великих стаціонарних цілей, а також встановлення мін. Його витривалість і дальність польоту аналогічні меншій версії. 

Виробники стверджують, що їхні безпілотні літальні апарати є високоавтономними, а для зондування та навігації використовуються штучний інтелект на основі нейронної мережі.

Чи зможе новий дрон зруйнувати Кримський міст

Керченський міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом, є головною стратегічною та символічною ціллю, зазначає видання. Україна вже атакувала його раніше. 

У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка із замінованою снарядом, пошкодивши три прольоти — ремонт було завершено у травні 2023 року. 

У серпні 2023 року робот-човен врізався в одну з опор мосту, вибухнувши понад 1 700 фунтів (726 кг), але не зміг її зруйнувати. 

Підводний вибух у червні 2025 року, цього разу понад 2 200 фунтів (916 кг) вибухівки, знову не зміг зруйнувати опору.

TLK-1000, здатний нести майже вп'ятеро більший заряд, може нарешті стати саме тією зброєю, яка потрібна Україні, щоб зруйнувати міст. 

Росія розгорнула широкий спектр оборонних заходів як над водою, так і під водою, і сподівається виявити та протидіяти нападу. Але той факт, що попередні зусилля увінчалися успіхом, свідчить про те, що наступні спроби можуть бути успішними.

Раніше ми писали, що ​президент України Володимир Зеленський оголосив про створення трьох нових платформ для керованого експорту української зброї. За його словами, такий підхід дозволить компенсувати дефіцит фінансування на виробництво озброєння та збільшити випуск дронів для фронту.

Також ми розповідали, що Трамп зробив гучну заяву про біологічну та ядерну зброю.

зброя безпілотники БпЛА морські дрони виробництво зброї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації