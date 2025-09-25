Видео
Монстр глубин — Украина создала новое мощное оружие

Монстр глубин — Украина создала новое мощное оружие

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 10:35
Украина создала гигантский подводный робот-дрон — какие цели он способен поражать
Беспилотник Толока. Фото: Defense Express

На выставке Defense Tech Valley 2025, которая недавно состоялась во Львове, Украина впервые представила новую гигантскую робототехническую подводную лодку TLK-1000. Беспилотник имеет полезную нагрузку пять тонн и предназначен для минирования и уничтожения крупных стационарных целей. Ожидается, что новое оружие сможет поразить Крымский мост.

Об этом сообщает издание Forbes.

Читайте также:

На что способен новый робот-дрон

TLK-1000 — самая мощная модель подводных дронов из серии "Толока", в которую также входят TLK-150 и TLK-400.

В настоящее время TLK-150 был модернизирован боевой частью весом от 45 до 110 фунтов взрывчатки, что равно весу легкой торпеды США Mk. 54. Никаких подробностей боевых задач не сообщается.

TLK-400 имеет длину около сорока футов и гибридную движущую установку, что обеспечивает ей дальность полета около 800 миль и автономность работы два месяца. Как настоящая подводная лодка, TLK-400 может работать на глубине до 1000 футов. Типичные задачи включают разведку, минную постановку, ретрансляцию связи и, конечно же, прямую атаку. TLK-400 может нести боеголовку весом 1000 фунтов, что делает ее мощнее американской тяжелой торпеды Mk48.

TLK-1000 похож на увеличенный TLK-400 с полезной нагрузкой пять тонн. Типичные задачи — уничтожение крупных стационарных целей, а также установка мин. Его выносливость и дальность полета аналогичны меньшей версии.

Производители утверждают, что их беспилотные летательные аппараты являются высокоавтономными, а для зондирования и навигации используются искусственный интеллект на основе нейронной сети.

Сможет ли новый дрон разрушить Крымский мост

Керченский мост, который соединяет Россию с оккупированным Крымом, является главной стратегической и символической целью, отмечает издание. Украина уже атаковала его ранее.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик с заминированным снарядом, повредив три пролета — ремонт был завершен в мае 2023 года.

В августе 2023 года робот-лодка врезался в одну из опор моста, взорвав более 1 700 фунтов (726 кг), но не смог ее разрушить.

Подводный взрыв в июне 2025 года, на этот раз более 2 200 фунтов (916 кг) взрывчатки, снова не смог разрушить опору.

TLK-1000, способный нести почти в пять раз больший заряд, может наконец стать именно тем оружием, которое нужно Украине, чтобы разрушить мост.

Россия развернула широкий спектр оборонительных мероприятий как над водой, так и под водой, и надеется обнаружить и противодействовать нападению. Но тот факт, что предыдущие усилия увенчались успехом, свидетельствует о том, что следующие попытки могут быть успешными.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании трех новых платформ для управляемого экспорта украинского оружия. По его словам, такой подход позволит компенсировать дефицит финансирования на производство вооружения и увеличить выпуск дронов для фронта.

Также мы рассказывали, что Трамп сделал громкое заявление о биологическом и ядерном оружии.

оружие беспилотники БпЛА морские дроны производство оружия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
