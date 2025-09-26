Сусідка Китаю випробувала нову балістичну ракету — в чому її унікальність

Запуск ракети. Фото ілюстративне: Pixabay

Індія в середу, 24 вересня, успішно випробувала свою балістичну ракету середньої дальності Agni-Prime, здатну нести ядерну зброю. Запуск відбувався з мобільної пускової установки на залізничному базуванні.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Реклама

Читайте також:

Запуск балістичної ракети був здійснений спільно державною Організацією оборонних досліджень і розробок (DRDO) Індії та Командуванням стратегічних сил (SFC).

Що відомо про нову балістичну ракету Індії

Agni-Prime, або Agni-P, є частиною індійської програми ракет наступного покоління, призначеної для ураження цілей на відстані до 2 000 кілометрів (1 250 миль).

Ракета має вдосконалені функції наведення, бойової частини та зв'язку, а також спроєктована таким чином, щоб бути легшою та точнішою, ніж її попередники.

Чим унікальний цей запуск

Останнє випробування відрізнялося використанням спеціально розробленої мобільної пускової установки на залізничній базі, що стало першим таким запуском в історії розробки ракет Індії.

Залізничні ракетні пускові установки — це автономні вагони поїздів, які можуть транспортувати та запускати балістичні ракети з будь-якої точки залізничної мережі.

Цей метод розгортання пропонує стратегічні та оперативні переваги, такі як підвищена мобільність, зниження ризику виявлення та можливість швидкого переміщення ресурсів під час конфлікту.

Система, випробувана Індією, може перетинати розгалужену залізничну мережу країни без будь-яких спеціальних модифікацій інфраструктури, що дозволяє швидко переміщувати її та скорочувати час підготовки до запуску.

Офіційні особи заявили, що пускова установка також має вдосконалені комунікаційні комплекси та надійні механізми захисту, що забезпечують можливість запуску за несприятливих умов.

Концепція мобільних ракетних пускових установок на залізничних потягах не є новою на світовій арені. Колишній Радянський Союз першим розпочав розробку міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на потягах під час Холодної війни, усвідомлюючи цінність розосереджених мобільних засобів для витримування сценарію першого удару.

Китай також розробив та розгорнув власні ракетні системи залізничного базування, використовуючи їх як частину загальної стратегії ускладнення спостереження та націлювання з боку супротивників.

Сполучені Штати розглядали аналогічні проєкти, але відмовилися від них значною мірою через вартість та зміни у стратегічній доктрині.

Експерти розглядають цей розвиток подій як ознаку того, що Індія прагне оновити свій військовий потенціал у відповідь на зміну викликів безпеці в регіоні.

Очікується, що успішне випробування прискорить впровадження мобільних залізничних систем до складу стратегічних сил країни, приєднавшись до обраної групи країн з такими можливостями.

Залізничні ракетні пускові установки можуть покращити військову готовність Індії в умовах зростання напруженості в Азії, демонструючи, що метою країни є збереження надійного ядерного стримування від потенційних загроз.

Раніше ми писали, що Україна створила гігантський робот-дрон, та пояснювали, на що він здатен.

Також дізнавайтеся, в чому російський реактивний дрон "Герань-3" обійшов "Герань-2".