Дрони "Герань-3" та "Герань-2" — наскільки дорожчий реактивний «Шахед»

"Герань-3". Флото: Defense Express

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України детально дослідили російський реактивний дрон "Герань-3", який використовується Росією з червня 2025 року. Цей дрон, позначений як серія "У", за своїм компонуванням подібний до гвинтових "Герань-2" серій "Ы" та "Ъ". Проте ключова відмінність — реактивний двигун китайського виробництва Telefly JT80, який значно підвищує швидкість і маневреність дрона.

Така особливість, разом із системою передачі даних з дрона до оператора, може означати можливість контрольованого польоту на маршевій ділянці, зазначає видання Defense Express.

Цей дрон оснащений сучасними системами: камерами, системами передачі відео та 12-елементною CRPA-антеною для супутникової навігації "Комета-М". Завдяки цьому "Герань-3" здатна долати до 1000 км зі швидкістю 300 км/год, а в зонах дії ППО чи РЕБ прискорюється до 370 км/год. Це в 1,6 рази швидше за гвинтові "Шахеди".

Доступний китайський двигун

Головна особливість "Герань-3" — двигун Telefly JT80, який коштує 30-35 тисяч доларів у роздріб. Цей компонент вільно продається на цивільному ринку, що полегшує його закупівлю.

Двигун Telefly JT80. Фото: скриншот

Крім того, дрон використовує паливний насос Bosch чеського виробництва та мікросхеми з США, Великої Британії й інших країн.

Паливний насос Bosch. Фото: скриншот

Наприклад, у "Герань-3" масово застосовується одноплатний комп'ютер Raspberry Pi4, також доступний на цивільному ринку.

Комп'ютер Raspberry Pi4. Фото: скриншот

"Як і абсолютна більшість всіх інших компонентів іноземного виробництва, попри те, що це можуть бути мікросхеми з США, Великої Британії та інших країн", — зазначає Defense Express.

Це робить "Герань-3" відносно дешевою у виробництві, адже більшість компонентів — цивільні й легкодоступні. Єдина суттєва різниця у вартості порівняно з "Герань-2" — це ціна реактивного двигуна та, можливо, паливної системи. Загальна вартість дрона оцінюється в межах кількох десятків тисяч доларів.

Обмеження виробництва Герань-3

Попри доступність компонентів, масове виробництво "Герань-3" залежить від поставок китайських двигунів Telefly JT80. Темпи їх закупівлі та виробництва можуть стати ключовим фактором, що обмежить кількість таких дронів.

Крім того, використання цивільних компонентів, як-от Raspberry Pi4 чи насосів Bosch, може ускладнити логістику через санкції чи обмеження на експорт.

Порівняння вартості Герань-3 та Герань-2

За даними Defense Express, вартість "Герань-3" майже не відрізняється від "Герань-2" серій "Ы" чи "Ъ". Основна різниця — у реактивному двигуні, який додає до ціни 30-35 тисяч доларів.

Решта комплектуючих, як-от електроніка та навігаційні системи, мають аналогічну ціну. Це означає, що Росія може виробляти "Герань-3" за відносно низькою собівартістю, але з вищими тактичними можливостями порівняно з гвинтовими аналогами.

Чому Герань-3 небезпечніша

Реактивний двигун і системи передачі даних роблять "Герань-3" складнішою ціллю для ППО. Швидкість у 370 км/год і можливість контрольованого польоту дозволяють дрону маневрувати та уникати засобів РЕБ. Це підвищує його ефективність під час атак, але водночас залежить від стабільних поставок китайських двигунів.

Як повідомлялось, Україна, маючи значний досвід протидії дронам, готова поділитися своїми напрацюваннями з європейськими партнерами. Для обміну цими знаннями пропонується організувати спільні тренування, які можуть пройти у Львові або ж у польському Кракові.

Також ми розповідали, що на східному кордоні Фінляндії зводять 3,5-метровий бар'єр, який оснастять датчиками для виявлення та протидії дронам. Ця споруда, що також функціонуватиме як стіна проти безпілотників, має на меті посилити безпеку кордону.