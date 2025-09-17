Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Дрон на стероидах — что известно о "Герань-3" и сколько стоит

Дрон на стероидах — что известно о "Герань-3" и сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:25
Дроны "Герань-3" и "Герань-2" — насколько дороже реактивный "Шахед"
"Герань-3". Флото: Defense Express

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины детально исследовали российский реактивный дрон "Герань-3", который используется Россией с июня 2025 года. Этот дрон, обозначенный как серия "У", по своей компоновке похож на винтовые "Герань-2" серий "Ы" и "Ъ". Однако ключевое отличие — реактивный двигатель китайского производства Telefly JT80, который значительно повышает скорость и маневренность дрона.

Такая особенность, вместе с системой передачи данных с дрона к оператору, может означать возможность контролируемого полета на маршевом участке, отмечает издание Defense Express.

Реклама
Читайте также:

Этот дрон оснащен современными системами: камерами, системами передачи видео и 12-элементной CRPA-антенной для спутниковой навигации "Комета-М". Благодаря этому "Герань-3" способна преодолевать до 1000 км со скоростью 300 км/ч, а в зонах действия ПВО или РЭБ ускоряется до 370 км/ч. Это в 1,6 раза быстрее винтовых "Шахеды".

Доступный китайский двигатель

Главная особенность "Герань-3" — двигатель Telefly JT80, который стоит 30-35 тысяч долларов в розницу. Этот компонент свободно продается на гражданском рынке, что облегчает его закупку.

 

Дрон на стероидах — что известно о "Герань-3" и сколько стоит - фото 1
Двигатель Telefly JT80. Фото: скриншот

Кроме того, дрон использует топливный насос Bosch чешского производства и микросхемы из США, Великобритании и других стран.

Дрон на стероидах — что известно о "Герань-3" и сколько стоит - фото 2
Топливный насос Bosch. Фото: скриншот

Например, в "Герань-3" массово применяется одноплатный компьютер Raspberry Pi4, также доступный на гражданском рынке.

Дрон на стероидах — что известно о "Герань-3" и сколько стоит - фото 3
Компьютер Raspberry Pi4. Фото: скриншот

"Как и абсолютное большинство всех других компонентов иностранного производства, несмотря на то, что это могут быть микросхемы из США, Великобритании и других стран", — отмечает Defense Express.

Это делает "Герань-3" относительно дешевой в производстве, ведь большинство компонентов — гражданские и легкодоступные. Единственная существенная разница в стоимости по сравнению с "Герань-2" — это цена реактивного двигателя и, возможно, топливной системы. Общая стоимость дрона оценивается в пределах нескольких десятков тысяч долларов.

Ограничения производства Герань-3

Несмотря на доступность компонентов, массовое производство "Герань-3" зависит от поставок китайских двигателей Telefly JT80. Темпы их закупки и производства могут стать ключевым фактором, который ограничит количество таких дронов.

Кроме того, использование гражданских компонентов, например Raspberry Pi4 или насосов Bosch, может усложнить логистику из-за санкций или ограничений на экспорт.

Сравнение стоимости Герань-3 и Герань-2

По данным Defense Express, стоимость "Герань-3" почти не отличается от "Герань-2" серий "Ы" или "Ъ". Основная разница — в реактивном двигателе, который добавляет к цене 30-35 тысяч долларов.

Остальные комплектующие, такие как электроника и навигационные системы, имеют аналогичную цену. Это означает, что Россия может производить "Герань-3" по относительно низкой себестоимости, но с более высокими тактическими возможностями по сравнению с винтовыми аналогами.

Почему Герань-3 опаснее

Реактивный двигатель и системы передачи данных делают "Герань-3" более сложной целью для ПВО. Скорость в 370 км/ч и возможность контролируемого полета позволяют дрону маневрировать и избегать средств РЭБ. Это повышает его эффективность при атаках, но в то же время зависит от стабильных поставок китайских двигателей.

Как сообщалось, Украина, имея значительный опыт противодействия дронам, готова поделиться своими наработками с европейскими партнерами. Для обмена этими знаниями предлагается организовать совместные тренировки, которые могут пройти во Львове или в польском Кракове.

Также мы рассказывали, что на восточной границе Финляндии возводят 3,5-метровый барьер, который оснастят датчиками для выявления и противодействия дронам. Это сооружение, которое также будет функционировать как стена против беспилотников, имеет целью усилить безопасность границы.

беспилотники дроны беспилотник герань Шахед
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации