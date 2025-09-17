Дроны "Герань-3" и "Герань-2" — насколько дороже реактивный "Шахед"

"Герань-3". Флото: Defense Express

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины детально исследовали российский реактивный дрон "Герань-3", который используется Россией с июня 2025 года. Этот дрон, обозначенный как серия "У", по своей компоновке похож на винтовые "Герань-2" серий "Ы" и "Ъ". Однако ключевое отличие — реактивный двигатель китайского производства Telefly JT80, который значительно повышает скорость и маневренность дрона.

Такая особенность, вместе с системой передачи данных с дрона к оператору, может означать возможность контролируемого полета на маршевом участке, отмечает издание Defense Express.

Этот дрон оснащен современными системами: камерами, системами передачи видео и 12-элементной CRPA-антенной для спутниковой навигации "Комета-М". Благодаря этому "Герань-3" способна преодолевать до 1000 км со скоростью 300 км/ч, а в зонах действия ПВО или РЭБ ускоряется до 370 км/ч. Это в 1,6 раза быстрее винтовых "Шахеды".

Доступный китайский двигатель

Главная особенность "Герань-3" — двигатель Telefly JT80, который стоит 30-35 тысяч долларов в розницу. Этот компонент свободно продается на гражданском рынке, что облегчает его закупку.

Двигатель Telefly JT80. Фото: скриншот

Кроме того, дрон использует топливный насос Bosch чешского производства и микросхемы из США, Великобритании и других стран.

Топливный насос Bosch. Фото: скриншот

Например, в "Герань-3" массово применяется одноплатный компьютер Raspberry Pi4, также доступный на гражданском рынке.

Компьютер Raspberry Pi4. Фото: скриншот

"Как и абсолютное большинство всех других компонентов иностранного производства, несмотря на то, что это могут быть микросхемы из США, Великобритании и других стран", — отмечает Defense Express.

Это делает "Герань-3" относительно дешевой в производстве, ведь большинство компонентов — гражданские и легкодоступные. Единственная существенная разница в стоимости по сравнению с "Герань-2" — это цена реактивного двигателя и, возможно, топливной системы. Общая стоимость дрона оценивается в пределах нескольких десятков тысяч долларов.

Ограничения производства Герань-3

Несмотря на доступность компонентов, массовое производство "Герань-3" зависит от поставок китайских двигателей Telefly JT80. Темпы их закупки и производства могут стать ключевым фактором, который ограничит количество таких дронов.

Кроме того, использование гражданских компонентов, например Raspberry Pi4 или насосов Bosch, может усложнить логистику из-за санкций или ограничений на экспорт.

Сравнение стоимости Герань-3 и Герань-2

По данным Defense Express, стоимость "Герань-3" почти не отличается от "Герань-2" серий "Ы" или "Ъ". Основная разница — в реактивном двигателе, который добавляет к цене 30-35 тысяч долларов.

Остальные комплектующие, такие как электроника и навигационные системы, имеют аналогичную цену. Это означает, что Россия может производить "Герань-3" по относительно низкой себестоимости, но с более высокими тактическими возможностями по сравнению с винтовыми аналогами.

Почему Герань-3 опаснее

Реактивный двигатель и системы передачи данных делают "Герань-3" более сложной целью для ПВО. Скорость в 370 км/ч и возможность контролируемого полета позволяют дрону маневрировать и избегать средств РЭБ. Это повышает его эффективность при атаках, но в то же время зависит от стабильных поставок китайских двигателей.

Как сообщалось, Украина, имея значительный опыт противодействия дронам, готова поделиться своими наработками с европейскими партнерами. Для обмена этими знаниями предлагается организовать совместные тренировки, которые могут пройти во Львове или в польском Кракове.

Также мы рассказывали, что на восточной границе Финляндии возводят 3,5-метровый барьер, который оснастят датчиками для выявления и противодействия дронам. Это сооружение, которое также будет функционировать как стена против беспилотников, имеет целью усилить безопасность границы.