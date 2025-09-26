Соседка Китая испытала новую баллистическую ракету — в чем ее уникальность

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: Pixabay

Индия в среду, 24 сентября, успешно испытала свою баллистическую ракету средней дальности Agni-Prime, способную нести ядерное оружие. Запуск происходил с мобильной пусковой установки на железнодорожном базировании.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Запуск баллистической ракеты был осуществлен совместно государственной Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии и Командованием стратегических сил (SFC).

Что известно о новой баллистической ракете Индии

Agni-Prime, или Agni-P, является частью индийской программы ракет следующего поколения, предназначенной для поражения целей на расстоянии до 2 000 километров (1 250 миль).

Ракета имеет усовершенствованные функции наведения, боевой части и связи, а также спроектирована таким образом, чтобы быть легче и точнее, чем ее предшественники.

Чем уникален этот запуск

Последнее испытание отличалось использованием специально разработанной мобильной пусковой установки на железнодорожной базе, что стало первым таким запуском в истории разработки ракет Индии.

Железнодорожные ракетные пусковые установки - это автономные вагоны поездов, которые могут транспортировать и запускать баллистические ракеты из любой точки железнодорожной сети.

Этот метод развертывания предлагает стратегические и оперативные преимущества, такие как повышенная мобильность, снижение риска обнаружения и возможность быстрого перемещения ресурсов во время конфликта.

Система, испытанная Индией, может пересекать разветвленную железнодорожную сеть страны без каких-либо специальных модификаций инфраструктуры, что позволяет быстро перемещать ее и сокращать время подготовки к запуску.

Официальные лица заявили, что пусковая установка также имеет усовершенствованные коммуникационные комплексы и надежные механизмы защиты, обеспечивающие возможность запуска при неблагоприятных условиях.

Концепция мобильных ракетных пусковых установок на железнодорожных поездах не является новой на мировой арене. Бывший Советский Союз первым начал разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на поездах во время Холодной войны, осознавая ценность рассредоточенных мобильных средств для выдерживания сценария первого удара.

Китай также разработал и развернул собственные ракетные системы железнодорожного базирования, используя их как часть общей стратегии усложнения наблюдения и нацеливания со стороны противников.

Соединенные Штаты рассматривали аналогичные проекты, но отказались от них в значительной степени из-за стоимости и изменений в стратегической доктрине.

Эксперты рассматривают это развитие событий как признак того, что Индия стремится обновить свой военный потенциал в ответ на изменение вызовов безопасности в регионе.

Ожидается, что успешное испытание ускорит внедрение мобильных железнодорожных систем в состав стратегических сил страны, присоединившись к избранной группе стран с такими возможностями.

Железнодорожные ракетные пусковые установки могут улучшить военную готовность Индии в условиях роста напряженности в Азии, демонстрируя, что целью страны является сохранение надежного ядерного сдерживания от потенциальных угроз.

