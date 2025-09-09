Укрепление стратегических ядерных сил — Северная Корея испытала новый ракетный двигатель

Пуск ракеты. Фото иллюстративное: Unsplash

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытанием твердотопливного ракетного двигателя высокой тяги с использованием композитного углеродного волокнистого материала, заявив, что это говорит о "значительных изменениях" в укреплении стратегических ядерных сил страны.

Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что отчет появился через неделю после того, как Ким Чен Ын посетил исследовательский институт, который разработал двигатель, где он представил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) следующего поколения Хвасон-20, которая находится в разработке, заявив, что в ней будет использован новый двигатель.

Ким заявил, что разработка двигателя "предвещает значительные изменения в расширении и укреплении ядерных стратегических сил" Северной Кореи, также назвав это "успехом, имеющим наиболее стратегический характер в недавней модернизации оборонных технологий".

Это девятое испытание двигателя такого рода и "последнее" в процессе разработки, как сообщило Центральное агентство Северной Кореи (KCNA), отметив, что его максимальная тяга составляет 1971 килоньютон.

Северная Корея в последний раз проводила испытания МБР 31 октября прошлого года с твердотопливной ракетой Hwasong-19, назвав ее в то время "МБР лучшей версии".

Что известно о новой баллистической ракете

Хвасон-20 является самой новой разработкой в арсенале межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи. Ожидается, что завершение разработки нового двигателя ускорит разработку ракеты.

Северная Корея также ратифицировала указ о награждении государственными наградами президента Академии химических материалов и директора, ответственного за разработку твердотопливных двигателей в Управлении ракетных вооруженных сил.

Северокорейское информационное агентство не уточнило местонахождение академии химических материалов, но правительство Южной Кореи указало, что она находится в городе Хамхин на восточном побережье.

В агентстве добавили, что последний шаг Кима вероятно направлен на то, чтобы подчеркнуть арсенал межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, способных поразить любую точку территории США, после того, как на прошлой неделе он стоял бок о бок с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на военном параде в Пекине, выразив большую солидарность с Западом, возглавляемым США.

