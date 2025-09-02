Как выглядит бронепоезд диктатора Ким Чен Ына (фото)
В среду, 3 сентября, в Китае состоится военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибудет в Пекин на военный парад на специальном бронепоезде.
Как выглядит бронепоезд Ким Чен Ына
Южнокорейское информационное агентство Yonhap описало пуленепробиваемый бронированный поезд как движущуюся "крепость", добавив, что он движется со скоростью всего 60 километров (37 миль) в час, что уменьшает продолжительность путешествия в Пекин до около 20 часов.
Медленный, но специализированный вид транспорта использовался лидерами страны-изгоя в течение десятилетий.
По сравнению с устаревшим парком пассажирских самолетов Северной Кореи, пуленепробиваемые поезда предлагают более безопасное и комфортное пространство для большого окружения, охранников, питания и удобств, а также место для обсуждения повестки дня перед встречами, говорят эксперты.
В поезде северокорейского диктатора есть спальни и комната для переговоров, оборудованная настенным освещением и красновато-розовыми кожаными креслами.
На фотографиях государственных СМИ Ким Чен Ын изображен вместе с высокопоставленными чиновниками, которые перекуривали сигареты возле зеленого вагона, украшенного золотыми гербами и отделкой, а также в купе-офисе с деревянными панелями под большим золотым гербом и северокорейским флагом.
На столе Кима стоял ноутбук с золотым тиснением, несколько телефонов и его фирменная коробка сигарет. Окна были обрамлены сине-золотыми шторами.
