Главная Индустрии Как выглядит бронепоезд диктатора Ким Чен Ына (фото)

Как выглядит бронепоезд диктатора Ким Чен Ына (фото)

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:25
Как выглядит бронепоезд диктатора Ким Чен Ына (фото)
Ким Чен Ын в купе бронепоезда. Фото: Кадр из видео

В среду, 3 сентября, в Китае состоится военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибудет в Пекин на военный парад на специальном бронепоезде.

Об этом пишет The Guadian.

Читайте также:

Как выглядит бронепоезд Ким Чен Ына

Южнокорейское информационное агентство Yonhap описало пуленепробиваемый бронированный поезд как движущуюся "крепость", добавив, что он движется со скоростью всего 60 километров (37 миль) в час, что уменьшает продолжительность путешествия в Пекин до около 20 часов.

Поїзд Кім Чен Ина
Бронепоезд Ким Чен Ына. Фото: Кадр из видео

Медленный, но специализированный вид транспорта использовался лидерами страны-изгоя в течение десятилетий.

По сравнению с устаревшим парком пассажирских самолетов Северной Кореи, пуленепробиваемые поезда предлагают более безопасное и комфортное пространство для большого окружения, охранников, питания и удобств, а также место для обсуждения повестки дня перед встречами, говорят эксперты.

В поезде северокорейского диктатора есть спальни и комната для переговоров, оборудованная настенным освещением и красновато-розовыми кожаными креслами.

Поїзд Кім Чен Ина
Бронепоезд Ким Чен Ына. Фото: Кадр из видео

На фотографиях государственных СМИ Ким Чен Ын изображен вместе с высокопоставленными чиновниками, которые перекуривали сигареты возле зеленого вагона, украшенного золотыми гербами и отделкой, а также в купе-офисе с деревянными панелями под большим золотым гербом и северокорейским флагом.

Бронепоїзд Кім Чен Ина
Ким Чен Ын в купе бронепоезда. Фото: Кадр из видео

На столе Кима стоял ноутбук с золотым тиснением, несколько телефонов и его фирменная коробка сигарет. Окна были обрамлены сине-золотыми шторами.

Ранее мы писали, что в Северной Корее впервые официально признали участие своих военных в войне против Украины. Государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России.

Также узнайте, сколько военных КНДР погибли в боях за Россию.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
