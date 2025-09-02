Який вигляд має бронепоїзд диктатора Кім Чен Ина (фото)

Кім Чен Ин в купе бронепоїзда. Фото: Кадр з відео

У середу, 3 вересня, у Китаї відбудеться військовий парад з нагоди 80-х роковин закінчення Другої світової війни. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прибуде до Пекіна на військовий парад на спеціальному бронепоїзді.

Про це пише The Guadian.

Реклама

Читайте також:

Який вигляд має бронепоїзд Кім Чен Ина

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap описало куленепробивний броньований поїзд як рухому "фортецю", додавши, що він рухається зі швидкістю лише 60 кілометрів (37 миль) на годину, що зменшує тривалість подорожі до Пекіна до близько 20 годин.

Бронепоїзд Кім Чен Ина. Фото: Кадр з відео

Повільний, але спеціалізований вид транспорту використовувався лідерами країни-ізгоя протягом десятиліть.

Порівняно зі застарілим парком пасажирських літаків Північної Кореї, куленепробивні поїзди пропонують безпечніший та комфортніший простір для великого оточення, охоронців, харчування та зручностей, а також місце для обговорення порядку денного перед зустрічами, кажуть експерти.

У поїзді північнокорейського диктатора є спальні та кімната для переговорів, обладнана настінним освітленням та червонувато-рожевими шкіряними кріслами.

Бронепоїзд Кім Чен Ина. Фото: Кадр з відео

На фотографіях державних ЗМІ Кім Чен Ин зображений разом із високопосадовцями, які перекурювали сигарети біля зеленого вагона, прикрашеного золотими гербами та оздобленням, а також в купе-офісі з дерев'яними панелями під великим золотим гербом та північнокорейським прапором.

Кім Чен Ин в купе бронепоїзда. Фото: Кадр з відео

На столі Кіма стояв ноутбук із золотим тисненням, декілька телефонів та його фірмова коробка сигарет. Вікна були обрамлені синьо-золотими шторами.

Раніше ми писали, що у Північній Кореї вперше офіційно визнали участь своїх військових у війні проти України. Державні медіа КНДР оприлюднили відео, на якому лідер країни Кім Чен Ин вручає нагороди солдатам, що воювали на боці Росії.

Також дізнайтеся, скільки військових КНДР загинули у боях за Росію.