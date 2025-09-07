Видео
Главная Индустрии От авто до метро — как выглядит транспорт в Северной Корее

От авто до метро — как выглядит транспорт в Северной Корее

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 11:35
От авто до метро — как выглядит транспорт в Северной Корее
Метро Пхеньяна в Северной Корее. Фото: Wired

Несмотря на изолированность от внешнего мира, транспортная система Северной Кореи имеет свои уникальные черты и контрасты. Здесь можно увидеть как величественное метро Пхеньяна, украшенное мозаиками и барельефами, так и старые трамваи из Европы, переделанные для местных нужд.

Новини.LIVE рассказывают, как выглядит транспорт в Северной Корее.

Читайте также:

Общественный транспорт

Северокорейцы, как пишет Korea Konsult, в основном полагаются на общественный транспорт. Поскольку нефть, импортируемая в страну, в основном идет на нужды армии, Пхеньян использует электрические троллейбусы (Пхеньянская троллейбусная система) и метро (Пхеньянское метро) как основной общественный транспорт.

Однако, поскольку троллейбусные линии стали переполненными, город решил построить трамвайные линии.

Тролейбус
Троллейбус на площади в Северной Корее. Фото: Korea Konsult

Первая линия открылась в 1991 году. Существует сочетание местных и импортных троллейбусов и трамваев. Ранее парки транспортных средств были приобретены из Европы и Китая.

Станции метро Северной Кореи, по данным ресурса Wired, изысканно украшены, но тускло освещены.

Метро
Метро в Пхеньяне, фото: Wired

Большинство из 16 общественных станций были построены в 1970-х годах, но самые грандиозные залы — Пухун и Йонгван — были построены в 1987 году. Стены украшены мозаиками и металлическими рельефами, прославляющими добродетели северокорейских рабочих, и пейзажами.

Частный транспорт

Личное владение автомобилями в Пхеньяне является редкостью, но на улицах Пхеньяна появляется все больше частных автомобилей.

Авто
Авто на улице в Северной Корее. Фото: Korea Konsult

Номерные знаки могут быть одного из четырех цветов:

  • синий — дипломатические автомобили;
  • черный — северокорейская армия;
  • белый — частные автомобили;
  • желтый — обычные авто.
Таксі
Такси в Северной Корее. Фото: Korea Konsult

Передвижение по стране строго контролируется, требуя специальных разрешений и обоснованных целей, что еще больше ограничивает использование частных автомобилей в Северной Корее.





Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
