Від авто до метро — який вигляд має транспорт у Північній Кореї

Метро Пхеньяна у Північній Кореї. Фото: Wired

Попри ізольованість від зовнішнього світу, транспортна система Північної Кореї має свої унікальні риси й контрасти. Тут можна побачити як величне метро Пхеньяну, прикрашене мозаїками та барельєфами, так і старі трамваї з Європи, перероблені для місцевих потреб.

Новини.LIVE розповідають, який вигляд має транспорт у Північній Кореї.

Громадський транспорт

Північнокорейці, як пише Korea Konsult, переважно покладаються на громадський транспорт. Оскільки нафта, що імпортується в країну, здебільшого йде на потреби армії, Пхеньян використовує електричні тролейбуси (Пхеньянська тролейбусна система) та метро (Пхеньянське метро) як основний громадський транспорт.

Однак, оскільки тролейбусні лінії стали переповненими, місто вирішило побудувати трамвайні лінії.

Тролейбус на площі у Північній Кореї. Фото: Korea Konsult

Перша лінія відкрилася в 1991 році. Існує поєднання місцевих та імпортних тролейбусів і трамваїв. Раніше парки транспортних засобів були придбані з Європи та Китаю.

Станції метро Північної Кореї, за даними ресурсу Wired, вишукано оздоблені, але тьмяно освітлені.

Метро у Пхеньяні. Фото: Wired

Більшість із 16 громадських станцій були побудовані в 1970-х роках, але найграндіозніші зали — Пухун та Йонгван — були побудовані в 1987 році. Стіни прикрашені мозаїками та металевими рельєфами, що прославляють чесноти північнокорейських робітників, та пейзажами.

Приватний транспорт

Особисте володіння автомобілями в Пхеньяні є рідкістю, але на вулицях Пхеньяна з'являється все більше приватних автомобілів.

Авто на вулиці у Північній Кореї. Фото: Korea Konsult

Номерні знаки можуть бути одного з 4 кольорів:

синій — дипломатичні автомобілі;

чорний — північнокорейська армія;

білий — приватні автомобілі;

жовтий — звичайні авто.

Таксі у Північній Кореї. Фото: Korea Konsult

Пересування країною суворо контролюється, вимагаючи спеціальних дозволів та обґрунтованих цілей, що ще більше обмежує використання приватних автомобілів у Північній Кореї.

