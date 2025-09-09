Зміцнення стратегічних ядерних сил — Північна Корея випробувала новий ракетний двигун

Пуск ракети. Фото ілюстративне: Unsplash

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням твердопаливного ракетного двигуна високої тяги з використанням композитного вуглецевого волокнистого матеріалу, заявивши, що це сповіщає про "значні зміни" у зміцненні стратегічних ядерних сил країни.

Про це повідомила південнокорейська агенція Yonhap.

Зазначається, що звіт з'явився через тиждень після того, як Кім Чен Ин відвідав дослідницький інститут, який розробив двигун, де він представив міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) наступного покоління Хвасон-20, яка знаходиться в розробці, заявивши, що в ній буде використано новий двигун.

Кім заявив, що розробка двигуна "віщує значні зміни в розширенні та зміцненні ядерних стратегічних сил" Північної Кореї, також назвавши це "успіхом, що має найбільш стратегічний характер у нещодавній модернізації оборонних технологій".

Це дев'яте випробування двигуна такого роду та "останнє" в процесі розробки, як повідомило Центральне агентство Північної Кореї (KCNA), зазначивши, що його максимальна тяга становить 1971 кілоньютон.

Північна Корея востаннє проводила випробування МБР 31 жовтня минулого року з твердопаливною ракетою Hwasong-19, назвавши її на той час "МБР найкращої версії".

Що відомо про нову балістичну ракету

Хвасон-20 є найновішою розробкою в арсеналі міжконтинентальних балістичних ракет Північної Кореї. Очікується, що завершення розробки нового двигуна пришвидшить розробку ракети.

Північна Корея також ратифікувала указ про нагородження державними відзнаками президента Академії хімічних матеріалів та директора, відповідального за розробку твердопаливних двигунів в Управлінні ракетних збройних сил.

Північнокорейське інформаційне агентство не уточнило місцезнаходження академії хімічних матеріалів, але уряд Південної Кореї вказав, що вона знаходиться у місті Хамхин на східному узбережжі.

В агенції додали, що останній крок Кіма ймовірно спрямований на те, щоб підкреслити арсенал міжконтинентальних балістичних ракет Північної Кореї, здатних вразити будь-яку точку території США, після того, як минулого тижня він стояв пліч-о-пліч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним на військовому параді в Пекіні, висловивши велику солідарність із Заходом, очолюваним США.

Раніше ми писали, що у Північній Кореї вперше офіційно визнали участь своїх військових у війні проти України. Державні медіа КНДР оприлюднили відео, на якому лідер країни Кім Чен Ин вручає нагороди солдатам, що воювали на боці Росії. Це перший випадок, коли диктаторський режим відзначає своїх військовослужбовців за бойові дії за межами держави.

