Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии США и Украина разрабатывают дрон-амфибию — на что он способен

США и Украина разрабатывают дрон-амфибию — на что он способен

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 17:25
США и Украина будут совместно разрабатывать уникальный дрон-амфибию — детали
Дрон в воздухе. Фото иллюстративное: Freepik

Американская компания LeVanta Tech объявила о начале сотрудничества с украинскими партнерами в создании инновационного беспилотника Halia. Дрон будет способен одновременно выполнять функции морского и воздушного аппарата.

Об этом сообщает портал "Милитарный".

Реклама
Читайте также:

Генеральный директор и основатель компании LeVanta Tech Келли Эклз (Kelly Eccles) в интервью изданию отметил, что проект имеет как технологическую, так и символическую важность для обеих сторон.

"Украина  мировой лидер среди свободных стран в сфере беспилотных технологий. Есть много дронов, которые летают, и есть те, что плавают, но очень мало таких, которые могут и то, и другое. Именно это мы создаем", — отметил он.

В чем уникальность нового дрона

По словам гендиректора LeVanta Tech, разработка получила название Halia. Это морской беспилотник, который может длительное время находиться на поверхности воды с минимальной заметностью, а при необходимости — переходить в полет на большой скорости.

Компания планирует проводить совместные исследования и разработки с украинскими инженерами, чтобы изготовить первые прототипы для испытаний непосредственно в Украине. В случае успеха возможно развертывание производства на украинских мощностях.

По словам Эклза, работа в Украине имеет не только эмоциональное, но и стратегическое значение. После открытия офиса в Эстонии LeVanta Tech планирует использовать украинский опыт для ускорения своих проектов в Балтии, Европе и странах НАТО.

"Я чувствую, что оставил частичку своего сердца в Украине. Люди здесь борются за свою свободу, и я считаю своим моральным долгом помочь", — подытожил Эклз.

Что известно о компании LeVanta Tech

LeVanta Tech — американская компания из Калифорнии, специализирующаяся на создании автономных гибридных беспилотных систем для гражданского и военного использования.

В частности, компания разрабатывает sea-air UAVs — дроны, способные как длительное время находиться на водной поверхности, так и совершать полет.

Ее флагманский проект Halia ориентирован на разведку, наблюдение и ударные миссии в прибрежных и морских операциях. Система сочетает стелс-технологии с низкой заметностью и высокой скоростью полета.

Производитель уже сотрудничает с ВС и ВМС США, а также имеет контракты с Министерством обороны США, поэтому украинский опыт может усилить позиции компании на глобальном рынке оборонных технологий.

Ранее мы рассказывали, что воздушные силы США разрабатывают гиперзвуковую ракету под названием Angry Tortoise (Злая черепаха). Первый испытательный запуск экспериментальной конструкции ожидается до конца года.

Также мы писали, что Индия испытала свою баллистическую ракету средней дальности Agni-Prime, способную нести ядерное оружие. Запуск происходил с мобильной пусковой установки на железнодорожном базировании.

оружие дроны БпЛА морские дроны разработка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации