Ракета "Злая черепаха" — в США разрабатывают новое гиперзвуковое оружие

Модель ракеты "Злая черепаха". Фото: The War Zone

Воздушные силы США работают над преобразованием воздушной мишени, предназначенной для имитации баллистических угроз, и ракетного двигателя на жидком топливе в новую, более дешевую гиперзвуковую ракету под названием Angry Tortoise (Злая черепаха). Первый испытательный запуск экспериментальной конструкции ожидается до конца года.

Об этом сообщило издание The War Zone.

Отмечается, что проект отражает нарастающий интерес американских военных к поиску новых путей создания гиперзвукового оружия и его доступных возможностей после лет упорной борьбы в этой области.

Модель ракеты "Злая черепаха" была представлена на конференции Ассоциации воздушных и космических сил по вопросам воздуха, космоса и кибербезопасности 2025 года.

Аэрокосмическая фирма Ursa Major подтвердила изданию, что контракт, который она получила от Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) в мае, стоимостью около 28,6 миллиона долларов, касается именно этой инициативы. На то время не разглашались ни название проекта, ни его конкретная цель, хотя ожидаемый конечный результат был описан как "демонстратор тактического полета".

В чем уникальность "Злой черепахи"

Ключевым элементом текущей конструкции Angry Tortoise является ракетный двигатель Draper класса тяги 4000 фунтов, работающий на перекиси водорода и керосине с замкнутым циклом.

Несмотря на то, что Draper работает на жидком топливе, его можно хранить в течение длительного времени при комнатной температуре. Самые распространенные жидкие ракетные топлива являются летучими и коррозионными, что ограничивает время пребывания ракетных двигателей, которые их используют, в готовом к запуску состоянии. Это также обычно делает их более опасными в использовании после заправки.

Это давно делает более стабильные твердотопливные ракетные двигатели привлекательными для военного применения, особенно когда речь идет о тактическом оружии, вопреки преимуществам в эксплуатационных характеристиках, которые предлагают жидкотопливные двигатели.

Ожидается, что ракета сможет достигать скорости примерно до 4 или 5 Махов, причем 5 Махов обычно считается границей между высокой сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростью.

