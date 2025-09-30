Франция начинает производство ядерных реакторов для боевого авианосца - детали

Авианосец на воде. Фото иллюстративное: Unsplash

Франция запускает производство ядерных турбин для авианосца нового поколения. Планируется, что строительство корабля начнется в 2031 году.

Об этом сообщило французское издание Opex360.

Ожидается, что документ на запуск строительства авианосца нового поколения должен быть подписан до конца этого года, чтобы строительство корабля могло начаться в Сен-Назере в 2031 году под руководством совместного предприятия MO Porte-avion, созданного Naval Group и Chantiers de l'Atlantique.

Отмечается, что хотя политический — а следовательно, и бюджетный — контекст является неопределенным, бывший министр обороны Себастьян Лекорню, категорически исключил любую задержку этой большой программы для ВМС Франции во время слушаний в Сенате в прошлом июне.

"Освоение ядерного двигателя от А до Я — это не массовый вид спорта. Мы много говорили о потере ноу-хау в гражданской ядерной энергетике, но мы никогда не теряли ничего в военной ядерной энергетике, будь то в чистом сдерживании или в движущей. Но мы не должны обманывать себя: четыре реактора для четырех атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, шесть реакторов для шести ударных атомных подводных лодок, это очень точно. И две ядерные котельные для Северо-Западной Англии, это, собственно, именно то, что нужно для поддержания этого мастерства", — заявлял он.

В издании добавили, что несмотря на то, что соглашение об избавлении от ответственности еще не подписано, некоторые компоненты корабля PA NG, в частности те, что связаны с его ядерной двигательной установкой, уже заказаны Французским агентством вооружений (DGA). Эти компоненты должны быть доступны с самого начала строительства корабля. Однако из-за их сложности их пришлось немедленно запустить в производство, чтобы уложиться в запланированный график.

Какие характеристики будет иметь новый авианосец

По данным источника, PA NG будет иметь длину 310 метров, а максимальная ширина на полетной палубе — 85 метров. Его полное водоизмещение составит 78 000 тонн. Оснащенный электромагнитными катапультами, он сможет одновременно запускать и эвакуировать самолеты, чего нет в авианосце "Шарль де Голль".

Его два атомных котла K22 позволят ему двигаться со скоростью 27 узлов. Вступление авианосца на службу запланировано на 2038 год.

